Японский театр Кабуки выступит в Москве и Петербурге в рамках Года Японии

МОСКВА, 9 сен – РИА Новости. Показы спектаклей легендарного японского театра "Сётику Гранд Кабуки –Тикамацу-дза" пройдет в Москве с 9 по 15 сентября, а в Санкт-Петербурге с 19 по 22 сентября в Год Японии в России, сообщили в пресс-службе ММТФ им. Чехова – организатора гастролей.
Труппы кабуки редко выезжают за пределы своей страны. Первые в истории кабуки зарубежные гастроли состоялись в Москве и Ленинграде в 1928 году. Нынешние ознаменуют 90-летие этого памятного события.
Москвичи и питерцы увидят два спектакля: "Кэйсэй Хангонко" и "Ёсинояма".
Спектакль "Кэйсэй Хангонко" создан по пьесе драматурга Тикамацу Модзаэмона, которого почти официально называют "японским Шекспиром". Пьеса основана на легенде о бедном художнике школы Тоса, который с детства страдал заиканием, что осложняло его жизнь.
"Ёсинояма – это танцевальная интерлюдия митиюки, которая исполняется как самостоятельная танцевальная пьеса, отделенная от драматической части оригинальной пьесы и изображающая путешествие героев. Сюжет "Ёсинояма", одного из самых красивых образцов митиюки, связан с чудесами, приключающимися с героями пьесы в дороге. Путешествие героев по природе предоставляет прекрасную возможность для описательной лирики, которая проиллюстрирована хореографией. "Ёсинояма" является частью одной из самых знаменитых пьес театра кабуки "Ёсицунэ и тысяча вишневых деревьев", повествующей о событиях 1181-1185 годов: военных действиях Гэмпэй и Ёсицунэ из клана Минамото и наступлении мира.
Организатор проекта в России – Международный театральный фестиваль им. Чехова при поддержке Департамента культуры города Москвы. Гастроли в Санкт-Петербург организованы совместно с Большим драматическим театром им. Товстоногова.