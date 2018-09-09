Японский театр Кабуки выступит в Москве и Петербурге в рамках Года Японии

Артисты японского театра кабуки в сцене пьесы «Кэйсэй Хангонко» драматурга Тикамацу Мондзаэмони на сцене Театра имени Моссовета в рамках Международного театрального фестиваля имени А.П. Чехова в Москве

Артисты японского театра кабуки в сцене пьесы «Кэйсэй Хангонко» драматурга Тикамацу Мондзаэмони на сцене Театра имени Моссовета в рамках Международного театрального фестиваля имени А.П. Чехова в Москве

МОСКВА, 9 сен – РИА Новости. Показы спектаклей легендарного японского театра "Сётику Гранд Кабуки –Тикамацу-дза" пройдет в Москве с 9 по 15 сентября, а в Санкт-Петербурге с 19 по 22 сентября в Год Японии в России, сообщили в пресс-службе ММТФ им. Чехова – организатора гастролей.

Японский театр кабуки возник в 17-ом веке и бережно хранит древние традиции. Современный городской зритель не ищет в спектаклях кабуки "созвучия современности", он наслаждается театральным искусством как таковым, любуется мастерством актера, доведенным в театре кабуки до высших пределов совершенства. Подготовку начинают с раннего детства, в нее входит не только освоение сценического движения и сценической речи. Актер также должен уметь танцевать, фехтовать мечом и копьем, применять элементы акробатики, владеть особыми способами подачи голоса. Немаловажное значение имеет и манера носить костюм, умение правильно выбрать его цвет, а кроме того – искусство грима.

Труппы кабуки редко выезжают за пределы своей страны. Первые в истории кабуки зарубежные гастроли состоялись в Москве и Ленинграде в 1928 году. Нынешние ознаменуют 90-летие этого памятного события.

Москвичи и питерцы увидят два спектакля: "Кэйсэй Хангонко" и "Ёсинояма".

Спектакль "Кэйсэй Хангонко" создан по пьесе драматурга Тикамацу Модзаэмона, которого почти официально называют "японским Шекспиром". Пьеса основана на легенде о бедном художнике школы Тоса, который с детства страдал заиканием, что осложняло его жизнь.

"Ёсинояма – это танцевальная интерлюдия митиюки, которая исполняется как самостоятельная танцевальная пьеса, отделенная от драматической части оригинальной пьесы и изображающая путешествие героев. Сюжет "Ёсинояма", одного из самых красивых образцов митиюки, связан с чудесами, приключающимися с героями пьесы в дороге. Путешествие героев по природе предоставляет прекрасную возможность для описательной лирики, которая проиллюстрирована хореографией. "Ёсинояма" является частью одной из самых знаменитых пьес театра кабуки "Ёсицунэ и тысяча вишневых деревьев", повествующей о событиях 1181-1185 годов: военных действиях Гэмпэй и Ёсицунэ из клана Минамото и наступлении мира.

Организатор проекта в России – Международный театральный фестиваль им. Чехова при поддержке Департамента культуры города Москвы. Гастроли в Санкт-Петербург организованы совместно с Большим драматическим театром им. Товстоногова.