Одним из победителей Конкурса дирижеров в Париже впервые стал россиянин

МОСКВА, 9 сен – РИА Новости. Впервые за всю историю Конкурса дирижеров им. Светланова одним из победителей стал 39-летний Дмитрий Филатов из России, сообщили в оргкомитете состязания.

В Париже поздно вечером в субботу завершился IY Международный конкурс дирижеров им. Светланова, посвященный в этом году 90-летию великого маэстро.

Международное жюри во главе с известным дирижером Александром Ведерниковым из четырех вышедших в финал молодых дирижеров отобрало только двух. Первую премию решено было не присуждать никому. Вторую премию разделили Дмитрий Филатов из России и Фуад Ибрагимов из Азербайджана.

Премию зрительских симпатий и Специальный приз Филармонического оркестра Радио Франс получил Хаоран Ли из Китая. Он и его коллега Уилсон Инг из Гонконга стали дипломантами Конкурса.

Впервые за 11-летнюю историю Конкурса дирижеров им. Светланова лауреатом стал российский музыкант Дмитрий Филатов – ученик Сергея Скрипки, дирижер симфонического оркестра Белгородской филармонии. Второй победитель Фуад Ибрагимов – главный дирижер Камерного оркестра Баку и оркестра Новой филармонии Мюнхена.

"Искусство вознаграждает того, кто целиком отдает себя ему без остатка. Так говорил маэстро Светланов", — сказала генеральный директор Конкурса Марина Бауэр, многие годы работавшая со Светлановым в качестве его импресарио. Эти слова стали девизом Конкурса.

В рамках Конкурса 6 сентября в день рождения Евгения Федоровича Светланова состоялся концерт-посвящение выдающемуся маэстро. А в финале соревнования прозвучали два обязательных произведения: "Даугава" Светланова и специально написанное для Конкурса сочинение "Планета Светланов" (автор Ольга Викторова).

На юбилейный конкурс было подано более 350 заявок из 56 стран от Гватемалы до Китая. Среди них – трое россиян.