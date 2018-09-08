Фильм "Рома" Альфонсо Куарона стал победителем Венецианского кинофестиваля

21:2308.09.2018
(обновлено: 21:25 08.09.2018)
191510
ВЕНЕЦИЯ, 8 сен — РИА Новости. Золотого льва Венецианского кинофестиваля получил фильм "Рома" мексиканского режиссера Альфонсо Куарона, передаёт корреспондент РИА Новости.
Международный венецианский кинофестиваль проходит с 29 августа по 8 сентября на острове Лидо. В основном конкурсе участвует 21 картина.
Лучшим режиссёром, по мнению жюри, стал Жак Одияр, снявший фильм "Братья Систерс". Гран-при жюри вручили греку Йоргосу Лантимосу за фильм "Фаворит". Лучшими актером стал Уиллем Дефо за роль в фильме "Ван Гог. На пороге вечности", а актрисой — Оливия Колман, сыгравшая в фильме "Фаворит".
Приз за лучший сценарий ушёл братьям Коэн за картину "Баллада Бастера Скраггса", спецприз жюри Венецианского кинофестиваля получила австралийский режиссёр Дженнифер Кент за фильм "Соловей", премию имени Марчелло Мастроянни за лучший дебют получил актёр Байкали Ганамбарр за роль в этом же фильме.
Итальянская телеведущая Мелисса Сатта в черном полупрозрачном платье со шлейфом и перьями смотрелась на красной дорожке как редкая птица.
Топ-модель Мадалина Генеа на премьере "Суспирии" предстала перед фотографами в белоснежном платье с разрезами.
Эмма Стоун на премьере фильма "Фаворитка" блистала в нежном пудровом платье, расшитом блестками.
Венгерская топ-модель Барбара Палвин в кружевном платье Джорджио Армани с глубоким декольте.
Бразильская модель Изабель Гулар появилась на премьере "Рима" в облегающем серебристом платье экстремальной длины.
Фотомодель Бьянка Балти на премьере картины "Братья Систерс" привлекла к себе внимание эффектным нарядом с многослойной юбкой.
Натали Портман пришла на премьеру фильма "Голос люкс", где сыграла главную роль, в роскошном золотом платье Gucci.
Телеведущая Хофит Голан на премьере фильма "Суспирия".
Актриса Элеонора Белькамино на премьере фильма "Братья Систерс".
Кейт Бланшетт появлялась на мероприятиях фестиваля в эффектных нарядах Армани.
Модель Мадисин Риан на красной дорожке.
Модель Оливия Гама на премьере фильма Луки Гуаданьино "Суспирия".
Наоми Уоттс на премьере "Суспирии" блистала в платье Dior.
Актриса Марина Орлова на красной дорожке.
Блогер Патрисия Манфилд позировала перед камерами в длинном платье с открытой спиной.
Модель и дизайнер Ана Мойя Кальцадо покорила фотографов платьем с глубоким декольте.
Гости на красной дорожке премьеры фильма "Ван Гог. На пороге вечности".
Актриса Бруна Маркезини выбрала блестящее платье со смелым разрезом.
Наряд Тильды Суинтон на премьере "Суспирии" оказался одним из самых ярких.
Актриса Патриция Контрерас в платье на красной дорожке.
Мартина Гусман и Беренис Бежо на премьере драмы "Тишина".