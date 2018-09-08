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Культура

Фильм "Рома" Альфонсо Куарона стал победителем Венецианского кинофестиваля

(обновлено: 21:25 08.09.2018)
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© РИА Новости / Екатерина ЧесноковаПерейти в фотобанкРежиссер Альфонсо Куарон на красной дорожке премьеры фильма Рома (Roma) в рамках 75-го Венецианского кинофестиваляРежиссер Альфонсо Куарон на красной дорожке премьеры фильма Рома (Roma) в рамках 75-го Венецианского кинофестиваля
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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ВЕНЕЦИЯ, 8 сен — РИА Новости. Золотого льва Венецианского кинофестиваля получил фильм "Рома" мексиканского режиссера Альфонсо Куарона, передаёт корреспондент РИА Новости.

75-й Венецианский кинофестиваль. День восьмой
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Наталья Кудряшова стала лучшей актрисой секции "Горизонты" в Венеции
Международный венецианский кинофестиваль проходит с 29 августа по 8 сентября на острове Лидо. В основном конкурсе участвует 21 картина.

Лучшим режиссёром, по мнению жюри, стал Жак Одияр, снявший фильм "Братья Систерс". Гран-при жюри вручили греку Йоргосу Лантимосу за фильм "Фаворит". Лучшими актером стал Уиллем Дефо за роль в фильме "Ван Гог. На пороге вечности", а актрисой — Оливия Колман, сыгравшая в фильме "Фаворит".

Приз за лучший сценарий ушёл братьям Коэн за картину "Баллада Бастера Скраггса", спецприз жюри Венецианского кинофестиваля получила австралийский режиссёр Дженнифер Кент за фильм "Соловей", премию имени Марчелло Мастроянни за лучший дебют получил актёр Байкали Ганамбарр за роль в этом же фильме.

Лучшие платья Венецианского кинофестиваля
© РИА Новости / Екатерина ЧесноковаПерейти в фотобанкИтальянская телеведущая Мелисса Сатта в черном полупрозрачном платье со шлейфом и перьями смотрелась на красной дорожке как редкая птица.Итальянская телеведущая Мелисса Сатта на красной дорожке премьеры фильма Рома (Roma) в рамках 75-го Венецианского кинофестиваля
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Итальянская телеведущая Мелисса Сатта в черном полупрозрачном платье со шлейфом и перьями смотрелась на красной дорожке как редкая птица.
© РИА Новости / Екатерина ЧесноковаПерейти в фотобанкТоп-модель Мадалина Генеа на премьере "Суспирии" предстала перед фотографами в белоснежном платье с разрезами.Топ-модель Мадалина Генеа на премьере фильма Луки Гуаданьино Суспирия (Suspiria) в рамках 75-го Венецианского международного кинофестиваля
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Топ-модель Мадалина Генеа на премьере "Суспирии" предстала перед фотографами в белоснежном платье с разрезами.
© РИА Новости / Екатерина ЧесноковаПерейти в фотобанкЭмма Стоун на премьере фильма "Фаворитка" блистала в нежном пудровом платье, расшитом блестками.Американская актриса Эмма Стоун на красной дорожке премьеры фильма Фаворитка (The Favourite) в рамках 75-го Венецианского кинофестиваля
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Эмма Стоун на премьере фильма "Фаворитка" блистала в нежном пудровом платье, расшитом блестками.
© РИА Новости / Екатерина ЧесноковаПерейти в фотобанкВенгерская топ-модель Барбара Палвин в кружевном платье Джорджио Армани с глубоким декольте.Венгерская топ-модель Барбара Палвин на премьере фильма Луки Гуаданьино Суспирия (Suspiria) в рамках 75-го Венецианского международного кинофестиваля
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Венгерская топ-модель Барбара Палвин в кружевном платье Джорджио Армани с глубоким декольте.
© РИА Новости / Екатерина ЧесноковаПерейти в фотобанкБразильская модель Изабель Гулар появилась на премьере "Рима" в облегающем серебристом платье экстремальной длины.Бразильская модель Изабель Гулар на красной дорожке премьеры фильма Рома (Roma) в рамках 75-го Венецианского кинофестиваля
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Бразильская модель Изабель Гулар появилась на премьере "Рима" в облегающем серебристом платье экстремальной длины.
© РИА Новости / Екатерина ЧесноковаПерейти в фотобанкФотомодель Бьянка Балти на премьере картины "Братья Систерс" привлекла к себе внимание эффектным нарядом с многослойной юбкой.Фотомодель Бьянка Балти на премьере фильма Братья Систерс (The Sisters Brothers) в рамках 75-го Венецианского международного кинофестиваля
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Фотомодель Бьянка Балти на премьере картины "Братья Систерс" привлекла к себе внимание эффектным нарядом с многослойной юбкой.
© РИА Новости / Екатерина ЧесноковаПерейти в фотобанкНатали Портман пришла на премьеру фильма "Голос люкс", где сыграла главную роль, в роскошном золотом платье Gucci.Актриса Натали Портман на премьере фильма Голос люкс (Vox Lux) в рамках 75-го Венецианского международного кинофестиваля
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
Натали Портман пришла на премьеру фильма "Голос люкс", где сыграла главную роль, в роскошном золотом платье Gucci.
© РИА Новости / Екатерина ЧесноковаПерейти в фотобанкТелеведущая Хофит Голан на премьере фильма "Суспирия".Телеведущая Хофит Голан на премьере фильма Луки Гуаданьино Суспирия (Suspiria) в рамках 75-го Венецианского международного кинофестиваля
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Телеведущая Хофит Голан на премьере фильма "Суспирия".
© РИА Новости / Екатерина ЧесноковаПерейти в фотобанкАктриса Элеонора Белькамино на премьере фильма "Братья Систерс".Актриса Элеонора Белькамино на премьере фильма Братья Систерс (The Sisters Brothers) в рамках 75-го Венецианского международного кинофестиваля
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Актриса Элеонора Белькамино на премьере фильма "Братья Систерс".
© РИА Новости / Екатерина ЧесноковаПерейти в фотобанкКейт Бланшетт появлялась на мероприятиях фестиваля в эффектных нарядах Армани.Актриса Кейт Бланшетт на премьере фильма Луки Гуаданьино Суспирия (Suspiria) в рамках 75-го Венецианского международного кинофестиваля
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Кейт Бланшетт появлялась на мероприятиях фестиваля в эффектных нарядах Армани.
© РИА Новости / Екатерина ЧесноковаПерейти в фотобанкМодель Мадисин Риан на красной дорожке.Модель Мадисин Риан на премьере фильма Луки Гуаданьино Суспирия (Suspiria) в рамках 75-го Венецианского международного кинофестиваля
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Модель Мадисин Риан на красной дорожке.
© РИА Новости / Екатерина ЧесноковаПерейти в фотобанкМодель Оливия Гама на премьере фильма Луки Гуаданьино "Суспирия".Модель Оливия Гама на премьере фильма Луки Гуаданьино Суспирия (Suspiria) в рамках 75-го Венецианского международного кинофестиваля
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Модель Оливия Гама на премьере фильма Луки Гуаданьино "Суспирия".
© РИА Новости / Екатерина ЧесноковаПерейти в фотобанкНаоми Уоттс на премьере "Суспирии" блистала в платье Dior.Актриса Наоми Уоттс на премьере фильма Луки Гуаданьино Суспирия (Suspiria) в рамках 75-го Венецианского международного кинофестиваля
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Наоми Уоттс на премьере "Суспирии" блистала в платье Dior.
© РИА Новости / Екатерина ЧесноковаПерейти в фотобанкАктриса Марина Орлова на красной дорожке.Актриса Марина Орлова на красной дорожке премьеры фильма Ван Гог. На пороге вечности (At Eternity's Gate) в рамках 75-го Венецианского кинофестиваля
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Актриса Марина Орлова на красной дорожке.
© РИА Новости / Екатерина ЧесноковаПерейти в фотобанкБлогер Патрисия Манфилд позировала перед камерами в длинном платье с открытой спиной.Блогер Патрисия Манфилд на премьере фильма Ван Гог. На пороге вечности (At Eternity's Gate) в рамках 75-го Венецианского международного кинофестиваля
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
Блогер Патрисия Манфилд позировала перед камерами в длинном платье с открытой спиной.
© РИА Новости / Екатерина ЧесноковаПерейти в фотобанкМодель и дизайнер Ана Мойя Кальцадо покорила фотографов платьем с глубоким декольте.Модель, дизайнер Ана Мойя Кальцадо на премьере фильма Братья Систерс (The Sisters Brothers) в рамках 75-го Венецианского международного кинофестиваля
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
Модель и дизайнер Ана Мойя Кальцадо покорила фотографов платьем с глубоким декольте.
© РИА Новости / Екатерина ЧесноковаПерейти в фотобанкГости на красной дорожке премьеры фильма "Ван Гог. На пороге вечности".Гости на красной дорожке премьеры фильма Ван Гог. На пороге вечности (At Eternity's Gate) в рамках 75-го Венецианского кинофестиваля
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Гости на красной дорожке премьеры фильма "Ван Гог. На пороге вечности".
© РИА Новости / Екатерина ЧесноковаПерейти в фотобанкАктриса Бруна Маркезини выбрала блестящее платье со смелым разрезом.Актриса Бруна Маркезини на премьере фильма Братья Систерс (The Sisters Brothers) в рамках 75-го Венецианского международного кинофестиваля
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
Актриса Бруна Маркезини выбрала блестящее платье со смелым разрезом.
© РИА Новости / Екатерина ЧесноковаПерейти в фотобанкНаряд Тильды Суинтон на премьере "Суспирии" оказался одним из самых ярких.Актриса Тильда Суинтон на премьере фильма Луки Гуаданьино Суспирия (Suspiria) в рамках 75-го Венецианского международного кинофестиваля
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
Наряд Тильды Суинтон на премьере "Суспирии" оказался одним из самых ярких.
© РИА Новости / Екатерина ЧесноковаПерейти в фотобанкАктриса Патриция Контрерас в платье на красной дорожке.Актриса Патриция Контрерас на красной дорожке премьеры фильма Рома (Roma) в рамках 75-го Венецианского кинофестиваля
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Актриса Патриция Контрерас в платье на красной дорожке.
© РИА Новости / Екатерина ЧесноковаПерейти в фотобанкМартина Гусман и Беренис Бежо на премьере драмы "Тишина".Актрисы Мартина Гусман и Беренис Бежо на премьере фильма Тишина (La quietud)
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Мартина Гусман и Беренис Бежо на премьере драмы "Тишина".
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