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Культура

Наталья Кудряшова стала лучшей актрисой секции "Горизонты" в Венеции

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© РИА Новости / Екатерина ЧесноковаПерейти в фотобанк75-й Венецианский кинофестиваль. День восьмой75-й Венецианский кинофестиваль. День восьмой
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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ВЕНЕЦИЯ, 8 сен — РИА Новости. Наталья Кудряшова стала лучшей актрисой секции "Горизонты" Венецианского кинофестиваля за роль в фильме "Человек, который удивил всех" Натальи Меркуловой и Алексея Чупова, передает корреспондент РИА Новости.

Кадр из фильма Человек, который удивил всех
© Фото : предоставлено пресс-службой Венецианского кинофестиваля
Российский фильм на Венецианском фестивале понравился критикам
"Мне кажется, мы привезли сюда смелый фильм, нам в России сложно делать смелые фильмы, но мы начали, и я надеюсь, мы продолжим", — сказала Кудряшова на церемонии вручения наград.

"Человек, который удивил всех" — единственная картина, которая представляет Россию в Венеции в программе "Горизонты" в рамках конкурса. Фильм с Евгением Цыгановым и Натальей Кудряшовой в главных ролях рассказывает про деревенского мужчину, который узнает, что болен раком в терминальной стадии. Лечиться ему совсем не хочется, несмотря на уговоры семьи, но однажды он узнает про сибирскую легенду о селезне, которому удается обмануть смерть, прикинувшись уткой, и тогда главный герой решает стать женщиной.

Награда секции за лучшую короткометражку ушла фильму "Подарок" режиссера Адитья Ахмад, за лучший сценарий — картине "Jimpa" Пема Цедена. Лучшим актером стал Каис Нашиф за роль в фильме "Тель Авив в огне". Лучшим режиссёром стал казах Емир Байгазин с картиной "Река", приз жюри получил "The announcement" Махмута Фазиля Коскуна, а победителем стала картина "Manta ray".

Лучшие платья Венецианского кинофестиваля
© РИА Новости / Екатерина ЧесноковаПерейти в фотобанкИтальянская телеведущая Мелисса Сатта в черном полупрозрачном платье со шлейфом и перьями смотрелась на красной дорожке как редкая птица.Итальянская телеведущая Мелисса Сатта на красной дорожке премьеры фильма Рома (Roma) в рамках 75-го Венецианского кинофестиваля
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Итальянская телеведущая Мелисса Сатта в черном полупрозрачном платье со шлейфом и перьями смотрелась на красной дорожке как редкая птица.
© РИА Новости / Екатерина ЧесноковаПерейти в фотобанкТоп-модель Мадалина Генеа на премьере "Суспирии" предстала перед фотографами в белоснежном платье с разрезами.Топ-модель Мадалина Генеа на премьере фильма Луки Гуаданьино Суспирия (Suspiria) в рамках 75-го Венецианского международного кинофестиваля
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Топ-модель Мадалина Генеа на премьере "Суспирии" предстала перед фотографами в белоснежном платье с разрезами.
© РИА Новости / Екатерина ЧесноковаПерейти в фотобанкЭмма Стоун на премьере фильма "Фаворитка" блистала в нежном пудровом платье, расшитом блестками.Американская актриса Эмма Стоун на красной дорожке премьеры фильма Фаворитка (The Favourite) в рамках 75-го Венецианского кинофестиваля
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Эмма Стоун на премьере фильма "Фаворитка" блистала в нежном пудровом платье, расшитом блестками.
© РИА Новости / Екатерина ЧесноковаПерейти в фотобанкВенгерская топ-модель Барбара Палвин в кружевном платье Джорджио Армани с глубоким декольте.Венгерская топ-модель Барбара Палвин на премьере фильма Луки Гуаданьино Суспирия (Suspiria) в рамках 75-го Венецианского международного кинофестиваля
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
Венгерская топ-модель Барбара Палвин в кружевном платье Джорджио Армани с глубоким декольте.
© РИА Новости / Екатерина ЧесноковаПерейти в фотобанкБразильская модель Изабель Гулар появилась на премьере "Рима" в облегающем серебристом платье экстремальной длины.Бразильская модель Изабель Гулар на красной дорожке премьеры фильма Рома (Roma) в рамках 75-го Венецианского кинофестиваля
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Бразильская модель Изабель Гулар появилась на премьере "Рима" в облегающем серебристом платье экстремальной длины.
© РИА Новости / Екатерина ЧесноковаПерейти в фотобанкФотомодель Бьянка Балти на премьере картины "Братья Систерс" привлекла к себе внимание эффектным нарядом с многослойной юбкой.Фотомодель Бьянка Балти на премьере фильма Братья Систерс (The Sisters Brothers) в рамках 75-го Венецианского международного кинофестиваля
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Фотомодель Бьянка Балти на премьере картины "Братья Систерс" привлекла к себе внимание эффектным нарядом с многослойной юбкой.
© РИА Новости / Екатерина ЧесноковаПерейти в фотобанкНатали Портман пришла на премьеру фильма "Голос люкс", где сыграла главную роль, в роскошном золотом платье Gucci.Актриса Натали Портман на премьере фильма Голос люкс (Vox Lux) в рамках 75-го Венецианского международного кинофестиваля
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
Натали Портман пришла на премьеру фильма "Голос люкс", где сыграла главную роль, в роскошном золотом платье Gucci.
© РИА Новости / Екатерина ЧесноковаПерейти в фотобанкТелеведущая Хофит Голан на премьере фильма "Суспирия".Телеведущая Хофит Голан на премьере фильма Луки Гуаданьино Суспирия (Suspiria) в рамках 75-го Венецианского международного кинофестиваля
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
Телеведущая Хофит Голан на премьере фильма "Суспирия".
© РИА Новости / Екатерина ЧесноковаПерейти в фотобанкАктриса Элеонора Белькамино на премьере фильма "Братья Систерс".Актриса Элеонора Белькамино на премьере фильма Братья Систерс (The Sisters Brothers) в рамках 75-го Венецианского международного кинофестиваля
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Актриса Элеонора Белькамино на премьере фильма "Братья Систерс".
© РИА Новости / Екатерина ЧесноковаПерейти в фотобанкКейт Бланшетт появлялась на мероприятиях фестиваля в эффектных нарядах Армани.Актриса Кейт Бланшетт на премьере фильма Луки Гуаданьино Суспирия (Suspiria) в рамках 75-го Венецианского международного кинофестиваля
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Кейт Бланшетт появлялась на мероприятиях фестиваля в эффектных нарядах Армани.
© РИА Новости / Екатерина ЧесноковаПерейти в фотобанкМодель Мадисин Риан на красной дорожке.Модель Мадисин Риан на премьере фильма Луки Гуаданьино Суспирия (Suspiria) в рамках 75-го Венецианского международного кинофестиваля
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Модель Мадисин Риан на красной дорожке.
© РИА Новости / Екатерина ЧесноковаПерейти в фотобанкМодель Оливия Гама на премьере фильма Луки Гуаданьино "Суспирия".Модель Оливия Гама на премьере фильма Луки Гуаданьино Суспирия (Suspiria) в рамках 75-го Венецианского международного кинофестиваля
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Модель Оливия Гама на премьере фильма Луки Гуаданьино "Суспирия".
© РИА Новости / Екатерина ЧесноковаПерейти в фотобанкНаоми Уоттс на премьере "Суспирии" блистала в платье Dior.Актриса Наоми Уоттс на премьере фильма Луки Гуаданьино Суспирия (Suspiria) в рамках 75-го Венецианского международного кинофестиваля
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Наоми Уоттс на премьере "Суспирии" блистала в платье Dior.
© РИА Новости / Екатерина ЧесноковаПерейти в фотобанкАктриса Марина Орлова на красной дорожке.Актриса Марина Орлова на красной дорожке премьеры фильма Ван Гог. На пороге вечности (At Eternity's Gate) в рамках 75-го Венецианского кинофестиваля
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Актриса Марина Орлова на красной дорожке.
© РИА Новости / Екатерина ЧесноковаПерейти в фотобанкБлогер Патрисия Манфилд позировала перед камерами в длинном платье с открытой спиной.Блогер Патрисия Манфилд на премьере фильма Ван Гог. На пороге вечности (At Eternity's Gate) в рамках 75-го Венецианского международного кинофестиваля
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Блогер Патрисия Манфилд позировала перед камерами в длинном платье с открытой спиной.
© РИА Новости / Екатерина ЧесноковаПерейти в фотобанкМодель и дизайнер Ана Мойя Кальцадо покорила фотографов платьем с глубоким декольте.Модель, дизайнер Ана Мойя Кальцадо на премьере фильма Братья Систерс (The Sisters Brothers) в рамках 75-го Венецианского международного кинофестиваля
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
Модель и дизайнер Ана Мойя Кальцадо покорила фотографов платьем с глубоким декольте.
© РИА Новости / Екатерина ЧесноковаПерейти в фотобанкГости на красной дорожке премьеры фильма "Ван Гог. На пороге вечности".Гости на красной дорожке премьеры фильма Ван Гог. На пороге вечности (At Eternity's Gate) в рамках 75-го Венецианского кинофестиваля
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
Гости на красной дорожке премьеры фильма "Ван Гог. На пороге вечности".
© РИА Новости / Екатерина ЧесноковаПерейти в фотобанкАктриса Бруна Маркезини выбрала блестящее платье со смелым разрезом.Актриса Бруна Маркезини на премьере фильма Братья Систерс (The Sisters Brothers) в рамках 75-го Венецианского международного кинофестиваля
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
Актриса Бруна Маркезини выбрала блестящее платье со смелым разрезом.
© РИА Новости / Екатерина ЧесноковаПерейти в фотобанкНаряд Тильды Суинтон на премьере "Суспирии" оказался одним из самых ярких.Актриса Тильда Суинтон на премьере фильма Луки Гуаданьино Суспирия (Suspiria) в рамках 75-го Венецианского международного кинофестиваля
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
Наряд Тильды Суинтон на премьере "Суспирии" оказался одним из самых ярких.
© РИА Новости / Екатерина ЧесноковаПерейти в фотобанкАктриса Патриция Контрерас в платье на красной дорожке.Актриса Патриция Контрерас на красной дорожке премьеры фильма Рома (Roma) в рамках 75-го Венецианского кинофестиваля
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Актриса Патриция Контрерас в платье на красной дорожке.
© РИА Новости / Екатерина ЧесноковаПерейти в фотобанкМартина Гусман и Беренис Бежо на премьере драмы "Тишина".Актрисы Мартина Гусман и Беренис Бежо на премьере фильма Тишина (La quietud)
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Мартина Гусман и Беренис Бежо на премьере драмы "Тишина".
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