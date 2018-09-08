Наталья Кудряшова стала лучшей актрисой секции "Горизонты" в Венеции

75-й Венецианский кинофестиваль. День восьмой

75-й Венецианский кинофестиваль. День восьмой

ВЕНЕЦИЯ, 8 сен — РИА Новости. Наталья Кудряшова стала лучшей актрисой секции "Горизонты" Венецианского кинофестиваля за роль в фильме "Человек, который удивил всех" Натальи Меркуловой и Алексея Чупова, передает корреспондент РИА Новости.

"Мне кажется, мы привезли сюда смелый фильм, нам в России сложно делать смелые фильмы, но мы начали, и я надеюсь, мы продолжим", — сказала Кудряшова на церемонии вручения наград.

"Человек, который удивил всех" — единственная картина, которая представляет Россию в Венеции в программе "Горизонты" в рамках конкурса. Фильм с Евгением Цыгановым и Натальей Кудряшовой в главных ролях рассказывает про деревенского мужчину, который узнает, что болен раком в терминальной стадии. Лечиться ему совсем не хочется, несмотря на уговоры семьи, но однажды он узнает про сибирскую легенду о селезне, которому удается обмануть смерть, прикинувшись уткой, и тогда главный герой решает стать женщиной.

Награда секции за лучшую короткометражку ушла фильму "Подарок" режиссера Адитья Ахмад, за лучший сценарий — картине "Jimpa" Пема Цедена. Лучшим актером стал Каис Нашиф за роль в фильме "Тель Авив в огне". Лучшим режиссёром стал казах Емир Байгазин с картиной "Река", приз жюри получил "The announcement" Махмута Фазиля Коскуна, а победителем стала картина "Manta ray".