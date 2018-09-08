В ГД внесли проект об ответственности за нарушение реализации билетов

МОСКВА, 8 сен — РИА Новости. Законопроект об установлении административной ответственности за нарушение требований к реализации и возврату билетов на театрально-зрелищные, культурно-просветительские и зрелищно-развлекательные мероприятия внесен в Госдуму, следует из электронной базы данных.

Проект закона внесен в нижнюю палату парламента правительством РФ.

"Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях предлагается дополнить нормами об установлении административной ответственности за нарушение требований к реализации и возврату билетов на театрально-зрелищные, культурно-просветительские и зрелищно-развлекательные мероприятия, проводимые театрами, музыкальными и танцевальными коллективами, концертными организациями, концертными залами, цирками и музеями", — говорится в пояснительной записке.

Авторы инициативы подчеркивают, что незаконная перепродажа билетов существенно дискредитирует деятельность ведущих организаций культуры России.

В документе отмечается, что полномочиями по составлению протоколов об административных правонарушениях предлагается наделить Минкультуры России и Роспотребнадзор.

"В случае продажи билетов неуполномоченными лицами состав правонарушения будет выражаться в незаконной продаже товаров (иных вещей), свободная реализация которых запрещена или ограничена (санкция которой, наряду со штрафом, предусматривает конфискацию предмета административного правонарушения, в данном случае — билетов). В этой ситуации протоколы об административных правонарушениях вправе составлять должностные лица органов внутренних дел (полиции)", — поясняют авторы проекта.