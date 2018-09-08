Ряд деятелей культуры призвали лишить Израиль "Евровидения"

МОСКВА, 8 сен — РИА Новости. Более 140 представителей сферы культуры и искусства из разных стран, в том числе из Европы, подписали обращение к организаторам "Евровидения" с призывом лишить Израиль права проведения песенного конкурса.

"Если "Евровидение-2019" будет проводиться в Израиле, пока власти страны продолжают грубо нарушать права человека в Палестине, что продолжается несколько десятилетий, нужно объявить ему бойкот", — говорится в обращении музыкантов, писателей, актеров и режиссеров, опубликованном на сайте британской газеты Guardian. Его подписали, в частности, один из основателей рок-группы Pink Floyd Роджер Уотерс, британский композитор и продюсер Брайан Ино, датский режиссер Нильс Вест, несколько бывших участников конкурса и победитель "Евровидения" 1994 года ирландский певец Чарльз Макгеттиган.

Как отмечается в послании, 14 мая, "через несколько дней после победы Израиля на "Евровидении", израильская армия убила 62 невооруженных палестинских протестующих в секторе Газа, включая шестерых детей, сотни человек были ранены". Деятели культуры и искусства считают, что Европейский вещательный союз "должен отменить проведение конкурса в Израиле в целом и перенести его в другую страну с меньшим числом нарушений прав человека".

Право принимать песенный конкурс Израиль получил благодаря победе Нетты Барзилай на Евровидении-2018 с песней "Игрушка".

Как ранее сообщало РИА Новости со ссылкой на местные источники, представители ультраортодоксальных общин Израиля еще в начале подготовки к международному мероприятию высказали резкое неприятие как по поводу открытия "Евровидения-2019" в Иерусалиме в субботу, так и в связи с организацией репетиций песенного конкурса по субботам. Несмотря на это, израильская сторона все еще рассматривает возможность проведения в Иерусалиме как детского конкурса, так и главных событий "Евровидения".