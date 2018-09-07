Валерий Леонтьев не сможет выступить на "Новой волне" в Сочи

МОСКВА, 7 сен — РИА Новости. Певец Валерий Леонтьев сообщил своим подписчикам в соцсетях, что врачи диагностировали у него пневмонию, и он не сможет выступить на фестивале "Новая волна" в Сочи.

Конкурс молодых исполнителей "Новая волна" проходит в Сочи с 4 по 9 сентября.

"Жаль огорчать вас, но я, скорее всего, не смогу принять участие в сегодняшнем и завтрашнем концертах на "Новой волне". Врачи диагностировали пневмонию и категорически запретили мне выходить на сцену. Я не хочу, чтобы моя болезнь обрастала домыслами и слухами, поэтому открыто говорю вам об этом", — написал Леонтьев в своих социальных сетях.

Он выразил надежду, что сможет встать на ноги к концерту закрытия.