В московском Театре Наций пройдет премьера мюзикла "Стиляги"

МОСКВА, 7 сен — РИА Новости. Премьера мюзикла "Стиляги" по повести Юрия Короткова состоится в Театре Наций в феврале 2019 года, рассказал худрук театра Евгений Миронов на сборе труппы в пятницу.

"Премьера мюзикла "Стиляги", не по повести Короткова, а скорее по фильму Тодоровского, состоится в феврале. Был огромный кастинг, заявки прислали более 2,5 тысяч человек", — рассказал Миронов.

По словам худрука, в апреле на основной сцене театра запланирована премьера спектакля "Тартюф" в постановке Евгения Писарева, а в мае — премьера постановки Андрея Могучего по прозе современного писателя Романа Михайлова.

"В мае у нас начнутся репетиции спектакля "Дядя Ваня", который поставит один из лидеров современной французской режиссуры, худрук театра парижского театра "Одеон" Стефан Брауншвейг", — рассказал Миронов.

Новый сезон на Малой сцене откроется премьерой спектакля "Театр чудес" режиссера Дениса Бокурадзе. Премьера спектакля из цикла "Наше все… Ахматова. Свидетель" состоится 27 сентября. "Его поставит Дмитрий Сердюк, автор спектакля "Наше все… Бродский", — сказал Миронов.

В декабре 2018 года на Малой сцене запланирована премьера спектакля "Любовницы" по роману нобелевского лауреата Эльфриды Елинек (Австрия) в постановке Светланы Земляковой.