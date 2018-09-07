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Культура

Выходные в Москве: Кабаковы в Третьяковке и фестиваль уличных театров

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© Авдотья СмирноваКадр из фильма Авдотьи Смирновой История одного назначенияКадр из фильма Авдотьи Смирновой История одного назначения
© Авдотья Смирнова

МОСКВА, 7 сен — РИА Новости. Грядущие выходные москвичи и гости столицы могут провести на выставке произведений Ильи и Эмилии Кабаковых "В будущее возьмут не всех" в Третьяковской галерее на Крымском валу или ознакомиться с искусством Эпохи Эдо в Пушкинском музее, посетить фестиваль уличных театров на Дне города или послушать оперетты Имре Кальмана в Большом театре.

Выставки

Экспозиция произведений Ильи и Эмилии Кабаковых "В будущее возьмут не всех", охватывающая почти шесть десятилетий творческой деятельности самого известного в мире художника-концептуалиста и его жены, открылась в Третьяковской галерее на Крымском валу. Кабаковы провели более 500 персональных выставок на самых престижных площадках мира. Гости музея увидят ранние работы Кабакова, выполненные до отъезда из СССР, его инсталляции, макеты и живописные серии последних лет. Впервые за всю выставочную историю собраны вместе программные картины, рисунки, объекты и инсталляции художников: альбомы "Десять персонажей", инсталляции "Человек, улетевший в космос из своей комнаты", "Случай в коридоре возле кухни", "Мусорный человек или человек, который никогда ничего не выбрасывал", "Три ночи", "Лабиринт. Альбом моей матери" и другие.

© Фото : Ilya Kabakov Photo, Tate (Andrew Dunkley) / Третьяковская галереяИлья и Эмилия Кабаковы. В будущее возьмут не всех
© Фото : Ilya Kabakov Photo, Tate (Andrew Dunkley) / Третьяковская галерея
Илья и Эмилия Кабаковы. В будущее возьмут не всех

Выставка "Шедевры живописи и гравюры эпохи Эдо", на которой представлены произведения ведущих японских мастеров, открылась в Государственном музее изобразительных искусств имени Пушкина. Гости выставки увидят 135 работ ведущих мастеров японской живописи и гравюры различных традиционных школ. Большая часть работ привезена из Японии: российская публика ознакомится с ними впервые. В экспозицию вошли пейзажи, портреты, жанровые и исторические сцены.

© Огата КоринОгата Корин. Боги ветра и грома. Пара двустворчатых ширм. Бумага, краски, кисть, сусальное золото. Токийский национальный музей. Особо ценный объект культуры
© Огата Корин
Огата Корин. Боги ветра и грома. Пара двустворчатых ширм. Бумага, краски, кисть, сусальное золото. Токийский национальный музей. Особо ценный объект культуры

Кроме того, в "Музее В. А. Тропинина и московских художников его времени", расположенном в городской усадьбе Масленниковых-Петуховых, открылась выставка-инсталляция "Собирательный образ". В экспозицию вошли работы Тропинина, Аргунова, Рокотова, Левицкого, Боровиковского из коллекции основателя музея Феликса Вишневского, а также мебель, фарфор XVIII-XIX веков.

Музей Москвы представил выставку "Hermes за кулисами", посвященную секретам создания сумок, шелковых шарфов, украшений, перчаток и других предметов одежды и аксессуаров.

© Фото : Музей В.А. Тропинина и московских художников его времениОткрытие выставки-инсталляции "Собирательный образ". Музей В.А. Тропинина и московских художников его времени
© Фото : Музей В.А. Тропинина и московских художников его времени
Открытие выставки-инсталляции "Собирательный образ". Музей В.А. Тропинина и московских художников его времени

Кино

Кадр из фильма История одного назначения
© Предоставлено ООО "УДССПР"
Премьеры недели: "Великий уравнитель — 2" и "История одного назначения"

В этом году отмечается 190-летие со дня рождения писателя Льва Толстого. Неслучайно на экраны выходит историческая драма Авдотьи Смирновой "История одного назначения". Она повествует о событиях, участником которых оказывается русский писатель, граф Лев Толстой. В пехотном полку в Тульской области, куда отправляется на службу вдохновленный передовыми идеями столичный поручик Григорий Колокольцев, происходит военное преступление. Солдату, на плечи которого ложится вина, грозит военный трибунал и расстрел. Колокольцев обращается за помощью к Толстому, который решает защитить невиновного. Роль Льва Толстого сыграл Евгений Харитонов, в фильме также снимались Алексей Макаров, Алексей Смирнов, Филипп Гуревич, Ирина Горбачева, Елизавета Янковская.

© Авдотья СмирноваКадр из фильма Авдотьи Смирновой "История одного назначения"
© Авдотья Смирнова
Кадр из фильма Авдотьи Смирновой "История одного назначения"

В Центре документального кино можно посмотреть картину Кирилла Серебренникова "После Лета" — о прототипах персонажей его фильма "Лето". Вдова Майка Науменко Наталья, журналисты Артемий Троицкий и Сева Новгородцев, музыкальный продюсер Андрей Тропилло рассказывают Александру Кузнецову, сыгравшему в фильме роль Скептика о Ленинграде 1980-х, богеме того времени и русском роке.

© Кирилл СеребренниковКадр из фильма Кирилла Серебренникова "После Лета"
© Кирилл Серебренников
Кадр из фильма Кирилла Серебренникова "После Лета"

Концерты

Лауреат европейской премии имени Густава Малера, всемирно известный джазовый пианист Даниил Крамер выступит в субботу в Джаз-клубе Игоря Бутмана. Крамер виртуозно сочетает мелодии самых разных композиторов (в том числе и собственные), превращая их в новое, самостоятельное произведение. В 2005 году Даниил Крамер вошел в книгу рекордов Гиннеса как пианист, переигравший по скорости компьютер.

© РИА Новости / Виталий БелоусовПерейти в фотобанкДжазовый пианист Даниил Крамер
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Джазовый пианист Даниил Крамер

В воскресенье на исторической сцене Большого театра состоится концерт, посвященный памяти известного композитора Имре Кальмана под названием "Кальман оперетта гала". Гости вечера услышат известные арии и композиции из его оперетт. В концерте примет участие Симфонический оркестр Москвы "Русская Филармония" под управлением дирижера Михаила Юровского. На сцену выйдут венгерский скрипач Криштоф Барати, певец Андреас Шагер, австрийская скрипачка Лидия Байч, оперные исполнители Елена Гусева, Андреа Рошт и многие другие. Режиссером выступит Чаба Каель.

© РИА Новости / Екатерина ЧесноковаПерейти в фотобанкТеатр "Транс Экспресс"
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Театр "Транс Экспресс"

Кроме того, во время празднования Дня города москвичи и гости столицы увидят выступления уличных театров, которые умеют превратить городское пространство в территорию искусства. В "Лужниках" выступят коллективы "Фура дель Бауш" и "Ксаркса" из Испании, на Манежной площади зазвучат барабаны французского театра "Транс-Экспресс" и тайваньского "Ю-Театра" и многие другие. Южнокорейский театр "Модерн Тэйбл" покажет хореографическую постановку, а "Танцующие музы" из Франции сыграют на духовых инструментах мелодии джаза, блюза, рэпа и другие. Организатором празднества выступает Международный театральный фестиваль имени Чехова.

© РИА Новости / Владимир ВяткинПерейти в фотобанкАртисты труппы театра современного танца "Модерн Тэйбл" (Корея)
© РИА Новости / Владимир Вяткин
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Артисты труппы театра современного танца "Модерн Тэйбл" (Корея)
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