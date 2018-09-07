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Культура

Индийский фестиваль "Дружба-Дости" открылся в Москве

(обновлено: 15:42 07.09.2018)
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© Фото предоставлены Посольством ИндииИндийский фестиваль Дружба-ДостиИндийский фестиваль Дружба-Дости
© Фото предоставлены Посольством Индии

МОСКВА, 7 сен — РИА Новости, Олег Никишенков. В Государственном Кремлевском дворце праздничным концертом стартовал "Фестиваль Индии в России "Дружба-Дости"- 2018.

Фестиваль индийской культуры в Москве
© РИА Новости / Владимир Вяткин
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Праздник индийской культуры прошел в московских Сокольниках
Как сказал на открытии фестиваля временный поверенный в делах Индии в России Баласубраманиан Гангадхаран, в рамках праздника, который продлится до 31 марта будущего года, пройдут 34 мероприятия в 22 городах России. В различных культурных мероприятиях фестиваля примут участие 58 индийских артистов, певцов, танцоров, художников, музыкантов и представителей других творческих профессий.

Россияне, которые посетят мероприятия "Дружбы-Дости" ("дости" на хинди и означает "дружба), смогут увидеть выступления лучших танцевальных коллективов, работающих в стиле классических национальных танцев. Они покажут южный и северный танцевальные стили, в частности, "катхак" и "бхаратанатьям", за каждым из них — особая школа, традиции региона и богатая история.

Тадж-Махал. Архивное фото
CC BY 2.0 / Paul Asman and Jill Lenoble / Taj Mahal
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Любители инструментальной музыки услышат и увидят уникальные выступления в различных стилях: например, в ряде регионов России, где проживает большое количество мусульман (в частности, в Чечне, Башкортостане и Татарстане) пройдут концерты суфийской музыки. В некоторых крупных городах центра России выступят коллективы современной индийской музыки, столь известной широким массам по болливудским фильмам, которые немыслимы без большого количества песен и танцев. В Сибири и на Дальнем Востоке пройдут концерты сантуристов (мастеров игры на национальных струнных инструментах). А в Элисте и Улан-Уде жители смогут посетить фотовыставку, посвященную буддизму, его истории, основным храмам, памятникам и проповедникам. В Москве и Санкт-Петербурге будет работать выставка уникальных исторических фотографий, посвященная жизни и деятельности Махатмы Ганди, которого в Индии считают "отцом нации".

© Фото предоставлены Посольством ИндииИндийский фестиваль "Дружба-Дости"
© Фото предоставлены Посольством Индии
Индийский фестиваль "Дружба-Дости"

Теона Контридзе
© Фото : Владимир Широков
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Фестиваль индийской культуры такого масштаба проводился лишь однажды. Было этом в далеком 1987 году в бытность еще Советского Союза, торжественное открытие тогда тоже состоялось в Кремлевском дворце съездов. Причем прошло оно на самом высоком уровне, при участии президента Советского Союза Михаила Горбачева и индийского премьер-министра Раджива Ганди. В этот раз все было скромнее, но не менее празднично и торжественно. Все российско-индийские мероприятия дружбы отличают особая атмосфера доброжелательности: сотни улыбающихся людей, красочно одетых. Кстати, многие пришли с детьми.

По словам Баласубраманиана Гангадхарана, идея провести в 2018 году масштабный фестиваль культуры в России возникла у посольства Индии после того как в прошлом году успешно прошло культурное мероприятие "Намасте, Россия!", вызвавшее огромный интерес у россиян. Слово "намасте" — это приветствие, означающее (дословно): "божественное во мне приветствует божественное в тебе". Когда жители Индии говорят "намасте", они складывают ладони и слегка кланяются друг другу, как кланяются иконам, тем самым как бы признавая, что божественное начало присутствует в каждом из людей.

© Фото предоставлено Посольством ИндииИндийский фестиваль "Дружба-Дости"
© Фото предоставлено Посольством Индии
Индийский фестиваль "Дружба-Дости"

"В прошлом году выступлениями известных артистов из Индии мы отметили 70-летний юбилей, и тогда все увидели, что интерес эта программа вызвала очень большой. Успех прошлого года нас вдохновил, и мы решили сделать еще более крупный фестиваль индийской культуры в России, охватить не менее двух десятков городов. И мы хотим, чтобы не только жители Москвы и Санкт-Петербурга познакомились с нашей культурой. Эта возможность должна быть буквально у всех россиян, ведь мы считаем своим близким другом именно всю Россию, у нас открыто 155 культурных центров буквально по всей стране", —сказал индийский дипломат.

Перед началом концерта организаторы любезно предоставили возможность корреспонденту РИА Новости пообщаться с артистами, которые наносили в гримерках последние штрихи довольно эффектного макияжа, призванного подчеркнуть экспрессивность древнего танца. Интересно, что оба хореографа и "Абхинайя", и "Аанарт", которые выступили на открытии, принимали участие еще в том первом фестивале, что прошел тридцать лет назад. Только тогда они приехали в Москву в качестве простых танцоров, а теперь вернулись в роли хореографов и директоров своих коллективов.

© Фото предоставлены Посольством ИндииИндийский фестиваль "Дружба-Дости"
© Фото предоставлены Посольством Индии
Индийский фестиваль "Дружба-Дости"

Генеральный консул Республики Индия во Владивостоке Кумар Субхам
© Фото : Генеральное Консульство Индии во Владивостоке
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Скромная Джаялакшми Ишвар, видимо, не любит называть себя руководителем. Хотя именно она на самом деле руководит и является хореографом-постановщиком ансамбля южноиндийского танца "Абхинайя" (в этой группе 10 танцоров). Джаялакшми предпочитает называть себя "учитель".

"В нашем городе почти все стараются отдать своих детей в школу, где преподают музыку и танцы", — рассказывает г-жа Ишвар. "Вообще родители у нас считают, что ребенок должен непременно научиться музыке и танцам, как любому другому обязательному предмету в школе, поэтому с детского возраста воспитывают в своих чадах любовь к музыке. Танцы и музыка давно и навсегда стали частью нашей жизни", — подчеркнула Ишвар.

Присоединяется к беседе ее коллега Маулик Шах —, хореограф и директор танцевальной группы "Аанарт" из северного штата Гуджарат. Он открывает секрет успеха болливудских фильмов, насквозь пропитанных музыкой. "Этот секрет очень прост, — сказал он. — У нас буквально все обожают музыку и очень любят танцевать, танцуют везде и получают удовольствие от этого процесса". Стиль "катхак", в котором работает его коллектив, является, пожалуй, одним из самых сложных танцев, когда-либо придуманных человечеством. Тем не менее, он красив и строен. Тысячи лет назад с помощью катхака служители храмов пытались рассказать жестами все, что было написано в священных книгах. Интересно, что по мере распространения мусульманства в северных провинциях Индии катхак также был принят в качестве инструмента пересказа священных писаний мусульманами, обогатившись, таким образом, традициями двух религий.

Люди занимаются йогой в Нью-Дели, Индия. 21 июня 2018
© REUTERS / Saumya Khandelwal
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Была в открытии и трогательная, ностальгическая часть: индийское посольство решило отметить памятным подарком советскую и российскую артистку балета Ксению Рябинкину. Сыгравшую одну из главных ролей в знаменитой мелодраме Раджа Капура "Мое имя Клоун" (1970г.). Посольство также вспомнилаушкедшего из жизни актера Геннадия Печникова, получившего известность в Индии благодаря своей роли в фильме-спектакле "Рамаяна" (1976г.), который был поставлен по мотивам древнеиндийского эпоса. Ценный подарок получила дочь актера.

© Фото предоставлены Посольством ИндииИндийский фестиваль "Дружба-Дости"
© Фото предоставлены Посольством Индии
Индийский фестиваль "Дружба-Дости"

А когда на сцену вышел коллектив "Абхинайи", который исполнил "танцевальную оперу" "Ахандалая" ("Непокоренный ритм"), зал буквально замер, увидев магическое, завораживающее действо. "Неземное" сочетание экзотичного для россиянина звука национального барабана таблы, струнных сатара и сиранги. Это действительно "непокоренный ритм", в котором невероятные пируэты танцоров, их каждое сложное движение отточено до мелочей. Музыка и танец вместе производят неизгладимое впечатление.

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© Фото из личного архива Игоря Уткина
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Не менее впечатляющими и виртуозным был и катхак в исполнении "Аанарта". Те чувства, которые он порождает, довольно трудно описать рациональными понятиями. "Катхак с его пленительными нюансами и элементами течет, подобно реке, создавая "урджа" — различные формы энергии", — говорилось в либретто, предусмотрительно розданных перед танцами. "Различные формы энергии" — пожалуй, короче и емче и не скажешь, и пусть каждый понимает и видит что-то свое. Впрочем, разве так и не положено большому искусству?

А завершил концерт подарок России индийским друзьям: как всегда яркое выступление танцевального коллектива "Березка", который продемонстрировал гостям всю красоту и гармонию русского девичьего хоровода, кадрили и других народных танцев.

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