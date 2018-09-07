Юношеский оркестр Башмета впервые отправится с гастролями по странам Азии

МОСКВА, 7 сен – РИА Новости. Выступление Всероссийского юношеского симфонического оркестра под управлением Юрия Башмета пройдет в пятницу в концертном зале Чайковского в Москве и даст старт гастролям коллектива по странам Азии, которые продлятся до 17 сентября.

В рамках азиатского турне оркестр выступит во Владивостоке, Сингапуре, Шанхае, Пекине и Сеуле.

В качестве солиста на концерте-открытии в пятницу с оркестром выступит молодой китайский пианист, лауреат многочисленных конкурсов Йигди Сан.

Всероссийский юношеский симфонический оркестр был создан в 2012 году. Он уже был с гастролями в Вене, Берлине, Милане, Женеве. Принимал участие в закрытии Олимпиады в Сочи и открытии чемпионата мира по футболу в Москве.

"И вот теперь мы отправляемся в свое первое турне по странам Азии. И сразу так полномасштабно: Сингапур, Шанхай, Пекин и Сеул. Три страны, главные концертные залы, новая для нас публика. Но я уверен, что все пройдет замечательно", — сказал Башмет накануне гастролей.

Он добавил, что юношеский симфонический оркестр – "это коллектив, всегда полный энергии и какого-то особенного эмоционального состояния на сцене во время концертов, а это в любой стране производит на публику огромное впечатление".

В гастрольной программе всемирно известные шедевры классической музыки: симфония №5 Шостаковича, концерт для скрипки с оркестром Чайковского, концерт Грига для фортепиано с оркестром, фантазия на темы из музыкального цикла "Шёлковый путь" Чжао Цзипина, а также пьеса молодого российского композитора, специально написанная по заказу оркестра – "Путешествие по оркестру" Кузьмы Бодрова.

В каждом из концертов к оркестру присоединится солист из страны, входящей в турне. Так, в Сингапуре вместе с оркестром выступит талантливая юная скрипачка, ставшая лауреатом международного конкурса Иегуди Менухина в Женеве Хлое Чуа. В Пекине и Шанхае солировать будет пианист Йигди Сан, а в Сеуле с оркестром выступит знаменитый корейский пианист Дайжин Ким. В исполнении оркестра прозвучит корейская народная песня "Ариранг".

За дирижерским пультом оркестра – главный дирижер и художественный руководитель оркестра Башмет.