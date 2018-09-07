"Золотая маска" открывает сезон туром по городам России и зарубежью

МОСКВА, 7 сен – РИА Новости. Фестиваль "Золотая маска" открывает новый сезон большим туром по десяти городам России и за рубежом, который пройдет с 7 сентября по 2 декабря, сообщили в пресс-службе фестиваля.

В рамках большого театрального турне фестиваль "Золотая маска" покажет лучшие спектакли традиционно в Ульяновске, Петрозаводске, Костомукше (Карелия), Череповце (Ярославская область), Сургуте (Югра), Санкт-Петербурге, и впервые – в Новокузнецке (Кемеровская область), Чите, Иваново и Кинешме (Ивановская область).

Особое внимание фестиваль уделяет организации показов в малых российских городах и уже побывал в Губкине и Старом Осколе (Белгородская область), Железногорске (Курская область), Новотроицке и Орске (Оренбургская область) и Краснокамске (Пермский край). В этом году в программу включен Новокуйбышевск (Самарская область). Любители театра в провинции познакомятся с работами известных мастеров, номинантов и лауреатов "Золотой маски", в числе которых Юрий Бутусов, Алексей Бородин, Дмитрий Крымов, Римас Туминас и Масксим Диденко.

По традиции осенью проходят и международные проекты фестиваля. В октябре "Золотая маска" приедет в Латвию и Эстонию, где с 8 по 17 октября представит спектакли Большого театра, Вахтанговского театра, театра имени Маяковского, Школы драматического искусства, Театра наций, Небольшого драматического театра из Петербурга и новосибирского театра "Красный факел". Показы состоятся не только в прибалтийских столицах – Риге и Таллине, но и в Нарве, Вильянди, Силламяэ, Вентспилсе и Лиепае. Пройдут также творческие встречи с создателями спектаклей, лекции и мастер-классы.

Завершится осенний сезон "Золотой маски" пилотным проектом в Стамбуле, где в ноябре будет показан спектакль "Гамлет" Театра наций с участием Евгения Миронова.