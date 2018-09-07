Михайловский театр откроет сезон балетом "Спартак" в новой редакции

МОСКВА, 7 сен – РИА Новости. Петербургский Михайловский театр открывает в пятницу свой 186-й сезон балетом "Спартак".

Легендарная постановка балета Арама Хачатуряна "Спартак" возвращается на сцену театра в новой версии. Хореограф Георгий Ковтун, поставивший этот спектакль десять лет назад, нашел новые ракурсы и краски, усложнил технику и радикально поменял некоторые сцены.

Запланированы десять показов этого спектакля пройдут с сентября по декабрь. Билеты на первые два дня были полностью проданы еще летом.

"На балете "Спартак" выросло целое поколение зрителей Михайловского театра – и после перерыва спектакль возвращается в репертуар. Я принял это решение, чтобы преданные поклонники нашего театра могли вспомнить свою первую любовь, вновь ощутить мощную энергию этого уникального и очень эффектного балета", — сказал накануне премьеры худрук театра Владимир Кехман.

Свой оперный сезон Михайловский театр откроет 11 сентября оперой Жака-Фроманталя Галеви "Иудейка". Это сочинение считается эталоном "французского большого стиля" — в нем сочетаются красивая музыка, блестящие вокальные партии и захватывающий сюжет. Создатели спектакля перенесли действие оперы из Средневековья ближе к нашим дням. Слушатели погружаются в условные оперные страсти и события, которые не зависят от времени. Дирижер — Дмитрий Корчак.

Первой премьерой сезона станет опера Чайковского "Иоланта" в постановке Анрия Жолдака. Премьера запланирована на 13 ноября. Известный режиссер, дебютировавший в опере "Евгением Онегиным", почувствовал вкус к этому жанру и активно сотрудничает с музыкальными театрами Европы. В новой постановке Жолдак представит свои размышления о борьбе света и тьмы, о единстве и борьбе в каждом человеческом существе, о душевной боли и красоте, чистоте и хрупкости чувств.

Накануне премьеры "Иоланты" Михайловскому театру исполнится 185 лет. Он распахнул свои двери для публики 11 ноября 1833 года.

Что касается гастролей, то с 6 по 15 сентября артисты оперной труппы театра примут участие в фестивале "Петербургские сезоны" в Сочи. А с 9 по 11 ноября балет Михайловского будет гастролировать в Калифорнии, где представит классическую постановку балета Минкуса "Дон Кихот". Выступления состоятся на сцене центра искусств города Коста-Меса, которая хорошо знакома михайловским артистам, поскольку нынешние гастроли в Калифорнию — уже третьи. В главных партиях выступят ведущие солисты театра – Анжелина Воронцова и Анастасия Соболева, Иван Васильев и Виктор Лебедев.