Умер народный артист России Николай Черныш

МОСКВА, 6 сен — РИА Новости. Народный артист России Николай Черныш скончался в Белгороде на 81-м году жизни. Об этом сообщается на сайте Белгородского государственного института искусств и культуры, где он преподавал актерское мастерство.

Николай Черныш родился 16 мая 1938 года в Чугуеве, Харьковская область. За свою творческую карьеру он реализовал себя как автор более 40 постановок. Работал в Закарпатском драматическом театре в городе Ужгороде, затем в Северо-Казахстанском русском драматическом театре имени Н. Погодина, после чего продолжил свою деятельность в Архангельском областном театре драмы имени М. Ломоносова. В 1967 году стал артистом Белгородского драматического театра имени М. С. Щепкина.

Звание народного артиста РСФСР было присвоено Чернышу в 1986 году. С 2002 года он преподавал на кафедре актерского искусства в БГИИК.

"Судьба Николая Константиновича — яркий пример беззаветного служения человеку, зрителю, народу и Отечеству", — приводятся на сайте вуза слова ректора БГИИК Сергея Курганского.