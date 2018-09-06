Режиссер Хотиненко считает, что в России нужно вернуть госзаказы на кино

МОСКВА, 6 сен — РИА Новости. Режиссер Владимир Хотиненко считает, что в России нужно вернуть систему госзаказа в кино, чтобы снимались фильмы в интересах государства.

"Надо узаконить и сделать систему государственного заказа для кино. Пусть это будет 3-5 картин в год, но картин, которые будут в интересах государства", — сказал в четверг Хотиненко на заседании общественного совета при Минкультуры РФ.

Член Общественного совета, актер Николай Бурляев согласился с Хотиненко.

"Я хотел бы поддержать Владимира Ивановича. Назрел вопрос о государственном заказе. И чтобы это было не 35-процентное, а 100-процентное финансирование, как было раньше. Пришло то время, поскольку экран это духовно-стратегическое оружие государства", — сказал Бурляев.