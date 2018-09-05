МХАТ имени Горького представит в новом сезоне пять премьер

МОСКВА, 5 сен – РИА Новости. Новый театральный сезон МХАТ имени Горького начнет 15 сентября, театр планирует выпустить пять премьер, сообщила в среду художественный руководитель МХАТа Татьяна Доронина на традиционном сборе труппы.

На основной сцене готовятся спектакли по знаменитым пьесам российских и зарубежных драматургов: "На всякого мудреца довольно простоты" Александра Островского, "Зойкина квартира" Михаила Булгакова, "Леди Гамильтон" ("Он завещал ее нации") Теренса Рэттигана и "Стеклянный зверинец" Теннесси Уильямса. Постановку известной пьесы Алексея Арбузова "Сказки старого Арбата" будут ставить на Малой сцене.

Еще до открытия сезона МХАТ имени Горького отправится на гастроли в Сыктывкар, где представит зрителям спектакли "Старые друзья", "Вишневый сад" и "Мастер и Маргарита". Далее театр отправится в Череповец, где 11 и 12 сентября покажет "Не все коту масленица" и "Мой бедный Марат".

По традиции 15 сентября в Москве будет показан спектакль "Васса Железнова" с Дорониной в главной роли. В преддверии праздничного вечера, посвященного 120-летию театра, который состоится 27 октября, на основной сцене с 20 по 26 октября пройдет Неделя лучших мхатовских спектаклей.

Татьяна Доронина поздравила артистов, отметивших юбилеи в прошедшем сезоне, и представила молодых актеров, пополнивших труппу театра. Завершила Доронина свое выступление словами: "Надеюсь, что будем работать дружно, охотно и результативно".