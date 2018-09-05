Марк Захаров поставит в "Ленкоме" спектакль по произведению Сорокина

МОСКВА, 5 сен — РИА Новости. Режиссер Марк Захаров рассказал, что поставит в театре "Ленком" пьесу "Параллельная реальность" по мотивам произведения Владимира Сорокина "Белый квадрат".

"Владимир Сорокин прислал мне свою новую работу "Белый квадрат", я сейчас над ней работаю, парафраз будет называться "Параллельная реальность", — сказал Захаров на сборе труппы по случаю начала сезона.

По словам худрука "Ленкома", также в этом сезоне на сцене театра режиссер Александр Морфов поставит знаменитую комедию "Слуга двух господ". Кроме того, театру предстоят гастроли в Германии со спектаклем "Юнона и Авось".

"Пьер Карден сказал мне, что хорошо бы сыграть "Юнону и Авось" в Венеции. Скрестил пока пальцы", — сказал Захаров.