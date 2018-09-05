Церетели хочет создать бронзовый памятник Иосифу Кобзону до конца года

МОСКВА, 5 сен — РИА Новости. Глава Российской академии художеств Зураб Церетели заявил, что планирует создать скульптуру Иосифа Кобзона в бронзе до конца года, ее высота составит 2,4 метра.

Ранее Церетели на прощании с Иосифом Кобзоном, который ушел из жизни в возрасте 80 лет, сообщил, что продолжит воссоздавать образ певца и депутата в скульптуре.

"Сейчас я делаю круглую скульптуру, о чем при жизни попросил меня Иосиф Давыдович. На начальном этапе я ее Иосифу Давыдовичу показывал, и она ему очень понравилась. Памятник будет изображать великого артиста в костюме и с микрофоном в руках – таким, как видели его на сцене. Высота памятника составит примерно 2,4 метра. Возможно, до конца года успею ее закончить", — сказал Церетели РИА Новости.

По его словам, на данный момент существует гипсовый вариант памятника, но впоследствии он будет отлит в бронзе. Вероятнее всего, монумент установят в Галерее искусств на Пречистенке.

Как отметил скульптор, предложений об установке памятника на улицах Москвы пока не поступало, но вопрос будет рассматриваться, если власти или общественные организации обратятся с такой просьбой.