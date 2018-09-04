В Казани открывается международный фестиваль мусульманского кино

КАЗАНЬ, 4 сен — РИА Новости. XIV Казанский международный фестиваль мусульманского кино, на который поступили рекордные почти 970 заявок из 56 стран, открывается в столице Татарстана во вторник.

Казанский международный фестиваль мусульманского кино проходит с 2005 года, до 2010 года он назывался "Золотой минбар". Девиз фестиваля неизменен: "Через диалог культур – к культуре диалога". Фестиваль проводится при поддержке президента Татарстана. В программу отбираются фильмы, отражающие общечеловеческие духовно-нравственные ценности и культурные традиции, несущие идеи миротворчества, веротерпимости и гуманизма вне зависимости от вероисповедания автора.

"Гостями церемонии открытия станут российские актеры театра и кино, любимые миллионами зрителей, – народные артисты России Ирина Алферова и Эммануил Виторган, лауреат государственной премии России Марат Башаров", — говорится в сообщении оргкомитета фестиваля.

В составе жюри нынешнего фестиваля будут работать известный режиссер-документалист Эмануэль Джероза (Италия), известный актер польского происхождения Марек Пробош, директор Оранского международного кинофестиваля Седдики Ибрагим (Алжир), киргизский кинорежиссёр, сценарист, продюсер Эрнест Абдыжапаров, режиссер Шухрат Махмудов (Узбекистан), кинорежиссер Рашид Фершиу (Тунис), кинорежиссер Октай Миркасыйм (Азербайджан), киновед, кинокритик Шериф Авад (Египет), режиссёр документальных телевизионных фильмов Елена Плугатырева (Россия), турецкий режиссер Мустафа Кара, директор музея-заповедника "Казанский Кремль" Зиля Валеева. Возглавляет жюри известная туркменская актриса Мая-Гозель Аймедова. По традиции фестиваль откроет председатель Совета муфтиев России Равиль Гайнутдин.

"В нынешнем году на фестивале ожидаются целые делегации кинематографистов из Турции, Египта, США, Кыргызстана… На фестивале будут подписаны соглашения о партнерстве с рядом крупных восточных кинофестивалей. Ожидается много интересных гостей", — отметила исполнительный директор фестиваля Миляуша Айтуганова.

Конкурсная программа фестиваля этом году состоит из 65 фильмов: по 10 в номинациях "Полнометражные игровые фильмы", "Короткометражные игровые фильмы", "Полнометражные документальные фильмы", "Короткометражные документальные фильмы", "Россия молодая", 15 – в номинации "Национальный конкурс". По традиции статуэтки фестиваля будут также вручены за лучшие режиссуру, сценарий, операторскую работу, женскую и мужскую роли. Во внеконкурсной программе представлены номинации "Россия – Исламский мир", "Диалог культур", "Киномир детства" и "Кинопробы".

Учредителями кинофорума являются министерство культуры республики, мэрия Казани, Совет муфтиев России. В 2017 году в оргкомитет кинофестиваля поступило 782 заявки из 61 страны.

В этом году Казанский международный фестиваль мусульманского кино проводится в партнерстве с группой стратегического видения "Россия – исламский мир".

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