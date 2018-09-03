Во дворе Гнесинки установили скульптуру "Мать и Дитя"

МОСКВА, 3 сен — РИА Новости. В Российской академии музыки имени Гнесиных состоялось открытие скульптуры "Мать и дитя" авторства Андрея Налича, передает RT.

"Пластическим способом я попытался создать образ женщины-музыки. Женщина-виолончель держит на руках девочку-скрипку", — объяснил свою задумку скульптор.

По словам автора работы, при создании композиции он решил не делать женское тело реалистичным, так как это "неправильно по пластике, по мысли".

Одним из инициаторов проекта стал сын скульптора музыкант Петр Налич.

"Я выступал в неожиданной для себя роли продюсера или куратора", — рассказал он телеканалу.

Артист отметил, что работа его отца – "не реалистическая скульптура, которой сейчас очень много, а именно авангардная, абстрактная вещь".

"Она, может быть, кому-то из музыкантов подскажет какие-то неожиданные, интересные ходы, независимо от того, какой именно музыкальной специальностью они занимаются", — пояснил он.