Орнелла Мути хочет получить российское гражданство

МОСКВА, 3 сен — РИА Новости. Итальянская актриса Орнелла Мути рассказала журналистам о своих русских корнях и призналась, что хотела бы иметь российское гражданство.

Орнелла Мути исполняет роль императрицы Анны Иоановны в спектакле "Хрустальный дворец", премьера которого состоится 10 сентября в Кремлевском дворце. Ранее некоторые СМИ писали, что Мути подаст заявление на получение российского гражданства, но этого до сих пор не произошло.

"Я резидент России, прописана в Москве. У меня нет гражданства, но я приезжаю сюда как можно чаще. Я бы хотела иметь русское гражданство", — сказала Мути.

По словам актрисы, ее бабушка и дедушка родом из Санкт-Петербурга, поэтому она долгое время мечтала узнать больше о русских традициях.

"Мой дедушка был одним из врачей русского царя. Бабушка была пианисткой, в нашей семье также есть певица. Возможно, мы такие артистичные благодаря русским корням", — отметила Мути.

Страна с уважением к традициям

Кроме того, актриса рассказала, что понимает Россию, благодарна этой стране и всегда советует тем, кто сомневается, обязательно приехать сюда.

"Я всегда всем советую приехать в Россию… есть люди, которые бояться ехать в Россию. Таким людям я говорю: забудьте. Это прекрасная страна с уважением к традициям, к тому, что делают люди", — сказала Мути.

Она отметила, что-то, что показывают в итальянских новостях, несколько отличается от того, что она своими глазами видит в России, но политикой не интересуется.

"Я понимаю Россию, я ей благодарна. Я горда тем, что здесь нахожусь", — добавила актриса.

Мути, которая исполняет на русском языке роль императрицы Анны Иоановны, выразила надежду, что сможет хорошо говорить со сцены по-русски.

"Сегодня я в первый раз репетировала, увидела, как работают со мной другие артисты. Это было изумительно. Для меня большая честь быть частью этого замечательного проекта. Я встретила очень много талантливых людей, которые сегодня работали со мной, сильно мне помогали и поддерживали. Я очень им благодарна, они дали мне понять, что я могу войти в роль императрицы", — сказала актриса.

"Для меня это как мечта, особенно русский язык. Я очень надеюсь, что у меня все получится. Очень жаль, что есть небольшие трудности с русским языком", — отметила Мути.