В Югре художники работают над крупнейшим в регионе объектом стрит-арта

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 3 сен — РИА Новости. Уличные художники в Ханты-Мансийске в рамках фестиваля "Стенограффия" продолжают работать над масштабным объектом "Галерея легенд", который станет крупнейшим объектом уличного искусства в Югре, сообщает региональный департамент общественных и внешних связей.
"Масштабная галерея героев из сказок и легенд народов ханты и манси создается начиная с 2015 года. Стрит-арт художники дополняют ее новыми образами каждый год. Общая площадь граффити-полотна к 2018 году составляет свыше 300 квадратных метров, а после завершения работ "Галерея легенд" станет крупнейшим объектом уличного искусства в Югре", — рассказали в департаменте.
По словам губернатора автономного округа Натальи Комаровой, фестиваль стрит-арта органично дополняет окружной проект "Марафон благоустройства", в рамках которого жители самостоятельно решают, каким образом необходимо улучшить свои дома, дворы и города.
Как пояснил член правления "Газпром нефти" Александр Дыбаль, в настоящее время компания ведет переговоры с руководством региона о предоставлении новых площадей, где могут появиться масштабные объекты уличного искусства.
Другие новости региона читайте здесь >>