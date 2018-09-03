В Югре художники работают над крупнейшим в регионе объектом стрит-арта

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 3 сен — РИА Новости. Уличные художники в Ханты-Мансийске в рамках фестиваля "Стенограффия" продолжают работать над масштабным объектом "Галерея легенд", который станет крупнейшим объектом уличного искусства в Югре, сообщает региональный департамент общественных и внешних связей.

В понедельник в столице Ханты-Мансийского автономного округа состоялось заключительное мероприятие ежегодного фестиваля уличного искусства "Стенограффия", который организован в рамках программы социальных инвестиций "Родные города" компании "Газпром нефть" при поддержке регионального правительства. Уличные художники, как отмечается, продолжают работу над арт-объектом под названием "Галерея легенд", размещенным рядом с местным центром искусств для одаренных детей.

"Масштабная галерея героев из сказок и легенд народов ханты и манси создается начиная с 2015 года. Стрит-арт художники дополняют ее новыми образами каждый год. Общая площадь граффити-полотна к 2018 году составляет свыше 300 квадратных метров, а после завершения работ "Галерея легенд" станет крупнейшим объектом уличного искусства в Югре", — рассказали в департаменте.

По словам губернатора автономного округа Натальи Комаровой, фестиваль стрит-арта органично дополняет окружной проект "Марафон благоустройства", в рамках которого жители самостоятельно решают, каким образом необходимо улучшить свои дома, дворы и города.

"Фестиваль "Стенограффия" и его работы привносят в эту программу яркую культурную составляющую. Подобные конструктивные инициативы не только улучшают условия жизни в городе, но и объединяют всех нас. Югра отличается тем, что наши жители активно участвуют в социальной жизни региона, предлагают собственные идеи по преобразованию городских пространств", — цитирует департамент слова главы автономного округа.

Как пояснил член правления "Газпром нефти" Александр Дыбаль, в настоящее время компания ведет переговоры с руководством региона о предоставлении новых площадей, где могут появиться масштабные объекты уличного искусства.

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