Фильм "Гоголь. Страшная месть" возглавил российский прокат в выходные

МОСКВА, 3 сен — РИА Новости. Фильм "Гоголь. Страшная месть" режиссера Егора Баранова возглавила российский прокат в выходные, собрав 237,6 миллиона рублей, сообщил в понедельник портал kinobusiness.com.

"Гоголь. Страшная месть" — завершение трилогии, созданной на основе произведений и биографии Гоголя. Фильм снят по мотивам повести "Страшная месть" из сборника "Вечера на хуторе близ Диканьки". В фильме снимались Александр Петров, Олег Меньшиков, Евгений Сытый и другие.

Боевик Альберта Хьюза "Альфа" занял второе место, заработав 136,7 миллиона рублей за уикенд, общие сборы фильма за две недели — более 480 миллионов рублей.

На третьем месте — американский фильм ужасов Джона Тертелтауба "Мег: Монстр глубины", сборы которого составили 36,1 миллиона рублей. Всего за 4 недели проката картина собрала 691 миллион рублей.

Четвертую строчку заняла новинка проката — мелодрама Виктора Левина "Как женить холостяка" с Киану Ривзом и Вайноной Райдер в главных ролях, сборы фильма составили 34, 5 миллиона рублей. Замыкает пятерку лидеров анимационный фильм "Монстры на каникулах 3: море зовет", собравший 24,3 миллиона рублей за уикенд, всего за 8 недель проката фильм заработал более 1,2 миллиарда рублей.