Союз театральных деятелей представит спектакль, посвященный Брусникину

МОСКВА, 3 сен – РИА Новости. Союз театральных деятелей РФ (СТД РФ) и режиссер Семен Александровский представят премьеру аудио-спектакля "Время, которое", посвященного советскому и российскому актеру и режиссеру Дмитрию Брусникину, сообщили в пресс-службе СТД РФ.
В аудио-спектакле прозвучат голоса Натальи Теняковой, Николая Мартона, Дмитрия Брусникина, которому и посвящается эта работа. Запись его голоса была сделана незадолго до его ухода из жизни и стала одним из последних проектов известного режиссера, актера и педагога.
Режиссер Александровский и драматург Волошина определяют жанр спектакля "Время, которое" как культурный детектив, эстетический триллер, экспедицию по траекториям сознания героя. Также эта работа – попытка преодоления временного разрыва героев разных поколений — человека ХХI века и его предка, попавшего в маховик репрессий в 40-м году, между которыми – пунктир незаживших травм, растянувшийся на четыре поколения.