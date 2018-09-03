Союз театральных деятелей представит спектакль, посвященный Брусникину

МОСКВА, 3 сен – РИА Новости. Союз театральных деятелей РФ (СТД РФ) и режиссер Семен Александровский представят премьеру аудио-спектакля "Время, которое", посвященного советскому и российскому актеру и режиссеру Дмитрию Брусникину, сообщили в пресс-службе СТД РФ.

Премьера аудио-спектакля о Всеволоде Мейерхольде "Время, которое", поставленного режиссером Александровским по пьесе Аси Волошиной, состоится 3 сентября в читальном зале Центральной научной библиотеки СТД РФ и будет идти с понедельника по пятницу. Режиссер выбрал для спектакля в пространстве научной библиотеки форму аудио-записи для одного зрителя.

В аудио-спектакле прозвучат голоса Натальи Теняковой, Николая Мартона, Дмитрия Брусникина, которому и посвящается эта работа. Запись его голоса была сделана незадолго до его ухода из жизни и стала одним из последних проектов известного режиссера, актера и педагога.

История, в которую погрузится "зритель" с помощью наушников и реального места давних событий, – это история спасения работниками библиотеки материалов по постановкам Мейерхольда в конце 30-х годов, когда изымались все связанные с мастером документы. Сохраненные рецензии впоследствии стали единственным материальным свидетельством о работах Мейерхольда. Об этом героическом поступке, о самоотверженности в атмосфере тоталитарного режима и о том, чем отличается восприятие мира человека 30—40-х годов от современников, и идет речь в пьесе Волошиной.

Режиссер Александровский и драматург Волошина определяют жанр спектакля "Время, которое" как культурный детектив, эстетический триллер, экспедицию по траекториям сознания героя. Также эта работа – попытка преодоления временного разрыва героев разных поколений — человека ХХI века и его предка, попавшего в маховик репрессий в 40-м году, между которыми – пунктир незаживших травм, растянувшийся на четыре поколения.

Подробнее о биографии Дмитрия Брусникина читайте в справке РИА Новости >>