Автор романа "Географ глобус пропил" Алексей Иванов закончил новую книгу

МОСКВА, 2 сен — РИА Новости. Российский писатель Алексей Иванов завершил работу над новой книгой под названием "Пищеблок", которая выйдет в конце осени, ее героями станут вампиры-пионеры, сообщила продюсер автора Юлия Зайцева.

Алексей Иванов является автором романов "Географ глобус пропил", "Сердце Пармы", ряда сценариев для фильмов. Произведения Иванова включены в программу по современной литературе для вузов. По его произведениям написано более сотни научных работ и пять диссертаций. Романы переведены на сербский, голландский, французский и китайский языки. В прошлом году он закончил работу над масштабным двухтомником "Тобол" и сразу приступил к работе над новой книгой.

"В конце осени выйдет книга. Название – "Пищеблок". Это страшно серьезный текст про пионеров-вампиров, опасную и загадочную группировку, затаившуюся в пионерлагере жарким летом Олимпиады-80. Иванов запаковал ужастик в коробку реализма. Вампиры в красных галстуках идеально вписались в серьезный формат. Получился метамодернистский коктейль, в котором остросюжетность, ирония и страх парадоксально смешались с нежностью, ностальгией и тонким юмором", — сообщила Зайцева в своих соцсетях.

Действие книги будет развиваться в Самаре, на берегу Волги.