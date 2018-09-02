Женовач сообщил, что Богомолов изменит спектакль "Мушкетеры. Сага" в МХТ

МОСКВА, 2 сен — РИА Новости. Режиссер Константин Богомолов модернизирует спектакль "Мушкетеры. Сага. Часть первая", рассказал худрук Московского художественного театра (МХТ) имени Чехова Сергей Женовач.

"Он (Богомолов – ред.) делает спектакль более мобильным", — сказал худрук. До этого спектакль по мотивам романа Александра Дюма шел 4 часа 40 минут. Женовач добавил, что за подробностями об обновленном спектакле следует обратиться к режиссеру.

"У меня не было контракта с Константином Богомоловым. У него был контракт с Олегом Павловичем Табаковым, он был помощником художественного руководителя, но Олег Павлович — великий артист, а я режиссер, и он режиссер. И он будет режиссером, когда возникнет в этом потребность", — сказал Женовач журналистам.

Ранее Богомолов сообщал РИА Новости, что до его сведения было доведено то, что у МХТ имени Чехова нет планов, связанных с его режиссерской деятельностью. Он также уточнил, что его срок его договора истекает летом.