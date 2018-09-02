Женовач планирует поставить в МХТ имени Чехова "Бег" Булгакова

МОСКВА, 2 сен — РИА Новости. Худрук МХТ имени Чехова Сергей Женовач сообщил, что в новом сезоне планирует поставить пьесу "Бег" Михаила Булгакова.

"Я хочу работать не только организационно, но и творчески, хочу поставить спектакль "Бег" по пьесе Михаила Булгакова", — рассказал Женовач на сборе труппы в воскресенье.

Женовач также рассказал, что во второй половине сезона в театре планируется постановка "Венецианского купца" в режиссуре Екатерины Половцевой.

"В начале октября, мы надеемся, Дмитрий Крымов покажет спектакль под названием "Сережа" по роману "Анна Каренина". В ноябре на малой сцене состоится спектакль "Офелия боится воды" Марины Брусникиной", — сказал Женовач.

По словам худрука, он пригласил режиссера Виктора Крамера — "удивительного фантазера" — для постановки "Иуды Искариота" по повести Леонида Андреева. На малой сцене Айдар Заббаров поставит "Белые ночи" по Федору Достоевскому.

"Мной принято решение, что спектакли, которые были созданы, и тот коллектив, который есть, мы этот год живем вместе… Сейчас с новыми постановками у нас получается около 70 спектаклей, с чем-то придется проститься, по тому, как они будут идти, примем решение в конце сезона", — сказал худрук.

Новый сезон откроется в МХТ имени Чехова в воскресенье вечером премьерой спектакля "Человек из рыбы" на основной сцене, на малой сцене покажут "Дуэль".