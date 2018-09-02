Москвичи в День города увидят постановки проекта "Золотая маска в городе"

МОСКВА, 2 сен — РИА Новости. Москвичи в рамках празднования Дня города 8 и 9 сентября увидят постановки от проекта "Золотая маска в городе", сообщили РИА Новости в оргкомитете цикла городских уличных мероприятий "Московские сезоны".

"Особенно много зрелищных представлений пройдет на фестивале непосредственно в День города – 8 и 9 сентября. В программе примут участие проект "Золотая маска в городе", международный фестиваль-школа современного искусства "Территория", международный театральный фестиваль имени А.П. Чехова", — рассказали в оргкомитете.

На одной из центральных городских площадок 8 сентября молодые театральные коллективы в рамках фестиваля "Территория" покажут постановки, посвященные жизни Москвы и ее жителей. Колледж культуры и искусств из Петрозаводска представит лирическую комедию, основанную на документальных историях "Один день из жизни карела в Москве".

Жители столицы 8 и 9 сентября также смогут увидеть серию инклюзивных представлений, уличные шоу зарубежных коллективов в рамках проекта "Золотая маска в городе". "Одним из хедлайнеров праздничной программы станет французская театральная компания Remue Ménage, создающая уличные постановки на стыке разных видов искусства: цирка, танца и музыки", — отметили в оргкомитете.

Шоу гигантских кукол ростом три метра представит испанский коллектив Giant Dolls.

На праздничных площадках в Лужниках и на Манежной площади зрители увидят акробатические номера на высоте до 70 метров.

Также во время фестиваля "Цветочный джем" горожанам покажут кукольные спектакли. В Зеленограде на площади Юности 2 сентября в 15.00 маленьким зрителям покажут спектакль "Аленький цветочек", а в 16.00 на сцену выйдут актеры Ульяновского театра кукол с постановкой "Как обрести друга".