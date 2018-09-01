Дмитрий Крымов покинет театр "ШДИ" через два месяца

МОСКВА, 1 сен — РИА Новости. Известный режиссер Дмитрий Крымов через два месяца покинет московский театр "Школа драматического искусства" (ШДИ), сообщила РИА Новости директор театра Ольга Соколова.

"Дмитрий Анатольевич подал заявление об уходе из театра по собственному желанию, которое я не могла не подписать", — сказала Соколова.

Тем не менее, по ее словам, Крымов "остается в театре до 31 октября". Она добавила, что все артисты Лаборатории, которую он возглавлял, остаются в театре. "Спектакли Крымова будут продолжать идти в ШДИ. Также состоятся и запланированные ранее гастроли его спектакля "Безприданница" в Грузию и Прибалтику", — сказала Соколова.

Директор подчеркнула, что никаких конфликтов у театра с Крымовым не было, как и видимых причин для ухода. "Вероятно, это какие-то личные мотивы, и, возможно, планы, о которых может рассказать только сам Дмитрий Анатольевич", — сказала Соколова.

Крымов сообщил об уходе из "ШДИ" на своем сайте в обращении к зрителям.

"Я ухожу из театра, где вы подарили мне свою любовь, мне будет очень вас не хватать… Но буду продолжать делать спектакли, и наша Лаборатория будет существовать в каждом месте, где буду я, мои актеры и художники. Но физически в "Школе драматического искусства" ее не ищите", — сказано в обращении.