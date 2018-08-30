"А у нас во дворе" и "День Победы" — лучшие песни Иосифа Кобзона

На 81-м году жизни скончался советский и российский певец, народный артист СССР, депутат Государственной думы Иосиф Кобзон. Все, что он исполнял, сразу становилось хитами, — и в советские времена, и в последние десятилетия. РИА Новости вспоминает наиболее популярные песни артиста.

"А у нас во дворе"

Незатейливая и трогательная песенка композитора Аркадия Островского и поэта Льва Ошанина о первой любви — первая для Кобзона во всем: первая запись на радио и телевидении, первая пластинка.

Премьера "А у нас во дворе" состоялась в утренней программе весной 1962 года. И сразу же — огромный успех. На радио посыпались многочисленные письма с просьбой о продолжении — публика хотела развития лирического сюжета. Авторы выполнили просьбу: "И опять во дворе" Кобзон спел всего через полгода.

"Песня остается с человеком"

Композитор Островский был для Кобзона особенным автором. Вскоре после "А у нас во дворе" певец исполнил еще одну его композицию — "Песня остается с человеком". В 1964 году она стала гимном фестиваля "Песня года".

С 1960-х Иосиф Кобзон — среди главных звезд советской эстрады. Солист Всесоюзного радио, а вскоре и Москонцерта, он активно гастролировал и одновременно учился в Институте имени Гнесиных. Постепенно вырабатывалась авторская манера: помимо красивого богатого баритона — умение подобрать точную интонацию для каждой композиции.

"Мгновения"

Важное место в записях певца занимает саундтрек к фильму "Семнадцать мгновений весны". Голос для песен композитора Таривердиева на стихи Рождественского искали долго, в итоге утвердили Кобзона. Но режиссер Татьяна Лиознова требовала от него перестать быть самим собой, отказаться от авторской манеры исполнения. Певец обижался, и финальной записи предшествовал месяц кропотливых репетиций. Сегодня кажется, что другого исполнения и быть не могло — так точно он уловил интонацию и внутренний посыл песен.

"День Победы"

К 1970-м годам голос Кобзона стал более интенсивным и сильным, подача — напористой и порой прямолинейной.

Песню композитора Тухманова и поэта Харитонова "День Победы" исполняли многие. Однако именно трактовка Кобзона считается канонической и самой узнаваемой.

"Журавли"

В 1980-е Кобзон записал целую пластинку песен 1930-х годов, фактически вернув слушателям романсы Козина, Юрьевой и Шульженко. Несмотря на некоторую бравурность стиля, лирические композиции Кобзону всегда удавались — тембр голоса позволял добиться особой проникновенности интонации.

В разные годы он исполнял песни из репертуара кумира военных и послевоенных лет Марка Бернеса. Кобзон пел их совершенно по-своему, иначе расставив акценты. Помимо "Журавлей", это в том числе "С чего начинается Родина" и "Я люблю тебя, жизнь".

"Баллада о красках"

С композитором Оскаром Фельцманом Иосифа Кобзона связывала полувековая дружба. Сам Фельцман говорил, что лучше всего певцу удаются военные песни. Настоящим хитом стала "Баллада о красках" на стихи Роберта Рождественского — тоже о войне, но лирическая, лишенная какой бы то ни было бравурности.

"Не расстанусь с комсомолом"

С Александрой Пахмутовой и Николаем Добронравовым Иосиф Кобзон работал много лет. Сотрудничество началось в конце 1950-х, с песни "Куба — любовь моя", написанной для циркового спектакля, в котором участвовал Кобзон. На волне всеобщего увлечения Кубой и кубинской революцией заглавная строчка песни стала крылатой.

Позже появились "Не расстанусь с комсомолом", "И вновь продолжается бой", "Пока не поздно" (больше известная по припеву: "Солнечному миру — Да! Да! Да! // Ядерному взрыву — Нет! Нет! Нет!"). Эти песни выражали дух времени и были очень популярны.