Умер актер из фильма "Ермак" Анатолий Кирков

БАРНАУЛ, 28 авг — РИА Новости. Актер Алтайского драмтеатра имени Василия Шукшина Анатолий Кирков, известный по роли в фильме "Ермак", скончался на 70-м году жизни после тяжелой болезни, сообщили РИА Новости в пресс-службе театра.

"Ему было 69 лет, до 70-летия он не дожил два месяца. Причиной смерти стала тяжелая болезнь. Прощание с Анатолием Кирковым состоится 29 августа", — сказал собеседник агентства.

Актера похоронят на Михайловском кладбище Барнаула.

Кирков родился в Иркутской области в 1948 году, 35 лет он проработал в театре, сыграл более 80 ролей. Вместе с ним в краевом театре служил и его сын.

Также Кирков снимался в кино, зрителям он знаком по роли в фильме "Ермак".