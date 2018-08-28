Вологодская область планирует стать привлекательной для кинобизнеса

ВОЛОГДА, 28 авг — РИА Новости, Виктория Смирнова. Вологодчина должна войти в федеральный список регионов, обладающих статусом привлекательности для кинобизнеса. Это откроет новые возможности для привлечения в регион инвестиций в таком высокорентабельном сегменте экономики, как индустрия кино, заявил губернатор области Олег Кувшинников.

Он сообщил, что областные власти создадут специальную региональную программу, которая позволит кинобизнесу снимать фильмы со значительными налоговыми льготами и возмещением затрат до 20%.

"Мы планируем, что внедрение технологии "рибейта" (система частичного возврата средств, потраченных кинематографистами на съемки на территории субъекта РФ) даст развитие малого бизнеса, в том числе в сфере услуг — по обеспечению проживанием, питанием, транспортными перевозкам. Считаю, что проект будет стимулировать развитие туристской инфраструктуры, позитивно повлияет на имидж региона. Приглашаю все ведущие компании страны в Вологодскую область, в ответ будут налоговые льготы и преференции для того, чтобы съемочные группы чувствовали себя у нас комфортно", — отметил Кувшинников.

Он напомнил, что в разные годы на территории Вологодской области снимались десятки фильмов, в том числе такие культовые картины, как "Калина красная", "Достояние республики", "Дядюшкин сон", "Апостол", "Пелагея и белый бульдог", "Монах и бес" и другие.