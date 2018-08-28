Вологодская область планирует стать привлекательной для кинобизнеса

ВОЛОГДА, 28 авг — РИА Новости, Виктория Смирнова. Вологодчина должна войти в федеральный список регионов, обладающих статусом привлекательности для кинобизнеса. Это откроет новые возможности для привлечения в регион инвестиций в таком высокорентабельном сегменте экономики, как индустрия кино, заявил губернатор области Олег Кувшинников.
"Мы планируем, что внедрение технологии "рибейта" (система частичного возврата средств, потраченных кинематографистами на съемки на территории субъекта РФ) даст развитие малого бизнеса, в том числе в сфере услуг — по обеспечению проживанием, питанием, транспортными перевозкам. Считаю, что проект будет стимулировать развитие туристской инфраструктуры, позитивно повлияет на имидж региона. Приглашаю все ведущие компании страны в Вологодскую область, в ответ будут налоговые льготы и преференции для того, чтобы съемочные группы чувствовали себя у нас комфортно", — отметил Кувшинников.
Он напомнил, что в разные годы на территории Вологодской области снимались десятки фильмов, в том числе такие культовые картины, как "Калина красная", "Достояние республики", "Дядюшкин сон", "Апостол", "Пелагея и белый бульдог", "Монах и бес" и другие.