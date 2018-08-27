Шнуров, Фрейндлих и Боярский могут сыграть в кино о расселении коммуналки

С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 авг – РИА Новости. Создатели сатирической комедии "Этаж" об истории расселения коммунальной квартиры в Петербурге планируют пригласить на главные роли музыканта Сергея Шнурова, актеров Алису Фрейндлих и Михаила Боярского, сообщил журналистам гендиректор киностудии "Ленфильм" Эдуард Пичугин.

"Находимся в стадии подготовки к съемкам, в фильме заявлены яркие личности. Я хочу, чтобы это была яркая питерская работа с ярчайшим актерским ансамблем", — сказал Пичугин. Представляя "дрим-каст" картины, Пичугин рассказал, что ее создатели планируют пригласить на главные роли музыканта Сергея Шнурова, актеров Алису Фрейндлих и Михаила Боярского. Он выразил надежду, что после согласования рабочего графика актеры согласятся участвовать в съемках.

По сценарию жители петербургской коммуналки получают письмо от богача, предложившего им выкупить квартиру за двойную цену, после чего между героями появляются разногласия. Начало съемок фильма намечено на конец года.

Пичугин рассказал о планах съемок фильма "Запах фиалки" о работе видеооператора в Сирии и кинодрамы "Оборванный дуэт" о солисте оперного театра, оказавшемся в ГУЛАГе. Также "Ленфильм" планирует съемки фильма Алексея Германа-младшего "Воздух" о судьбе молодой военной летчицы, которая вынуждена противостоять немецкому асу во время Великой Отечественной войны.

Кроме того, запланированы съемки фильма "Театральный Петербург" и кино Игоря Угольникова с участием актера Сергея Безрукова "Учености плоды" о событиях 1943-45 годов в Пушкинских горах.

Планируются съемки фильма "Халхин-гол" о сражении советско-монгольской армии с японскими войсками в 1939 году. Эта историческая картина о событиях сентября 1939 года будет сниматься при поддержке правительства Монголии. Сценарий фильма уже закончен, к работе над картиной привлекут сообщества реконструкторов.