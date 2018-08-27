В Крыму завершился фестиваль Koktebel Jazz Party-2018

КОКТЕБЕЛЬ, 27 авг — РИА Новости. Выступлением всех звезд Koktebel Jazz Party 26 августа на берегу Черного моря завершился XVI ежегодный фестиваль джаза. На три дня популярный крымский поселок превратился в большой концертный зал под открытым небом: уже с утра в разных точках Коктебеля репетировали музыканты, а вечерний марафон предваряли дневные концерты, вход на которые, кстати, был свободным. Ближе к ночи, как и полагается, — джем-сейшны, импровизационные выступления в более камерной, клубной обстановке.
В этом году фестиваль впервые проходил сразу на пяти площадках: к основным Главной и Волошинской сценам, а также успешно опробованной в минувшем августе Большой арене "Артека" в Гурзуфе добавились коктебельские дельфинарий и аквапарк — последнему организаторы отвели роль дебютной. Хэдлайнерами KJP-2018 стали американские группы Rebirth Вrass Band и New York Latin Jazz All Stars, британский коллектив Incognito, уникальная певица Дебора Браун
и знаменитый трубач Эдди Хендерсон
(оба из США), армянский пианист Ваагн Айрапетян, индийский Rajeev Raja Combine, китайский Segar Band, российские классики джаза Яков и Михаил Окуни, Олег Стариков, Герман Лукьянов, Алексей Беккер.
Несколько дней на берегу Черного моря непрерывно звучала музыка.
На фестивальных площадках с утра репетировали музыканты, вечерний марафон предваряли дневные концерты.
Зрителей всегда было много, они с удовольствием слушали и смотрели не только выступления, но и репетиции.
Везде царила особая атмосфера коктебельского джаза — атмосфера свободы.
Идея понимания и отсутствия каких-либо барьеров стала главной для фестиваля. Ведь джаз и есть свободное общение, воплощенное не в словах, а в звуках.
В Коктебель съехались настоящие легенды. Одним из главных героев завершающего вечера Koktebel Jazz Party стал армянский музыкант Ваагн Айрапетян.
"Ваагн — просто музыкант от бога, пианист и вокалист. Создается ощущение, что он весь состоит из джаза", - говорит арт-директор фестиваля, саксофонист Сергей Головня.
Ваагн Айрапетян поразил публику виртуозной игрой, колоритным голосом и потрясающей энергией.
На джемах после вечерних концертов играла звездная ритм-секция: пианист Олег Стариков, контрабасист Владимир Кольцов-Крутов и на барабанах — Алексей Беккер.
Музыкантам коллектива NewYork All Stars, объединяющего ведущих джазовых музыкантов Нью-Йорка, пришлась по вкусу творческая атмосфера Koktebel Jazz Party.
"Мне здесь все нравится, красиво: замечательный фестиваль на высоком уровне, прекрасная сцена, приветливые люди", — поделился тромбонист Дэвид Гибсон.
На фестивале выступили и российские классики, которые развивали джаз, когда это искусство было под запретом. Один из них — знаменитый флюгельгорнист Герман Лукьянов. Его ансамблю "Каданс" в этом году исполняется 40 лет.
Зрители на Koktebel Jazz Party.
Основатель фестиваля Дмитрий Киселев заверил публику, что следующий Koktebel Jazz Party состоится в последние выходные августа 2019 года.
В составе группы Chet Men вместе с легендарным гитаристом Дмитрием Четверговым в Коктебеле выступил бывший министр строительства и коммунального хозяйства РФ, аудитор Счетной палаты России Михаил Мень. В числе гостей KJP-2018 были министр спорта РФ Павел Колобков и депутат Государственной думы Наталья Поклонская.
В разгар фестиваля его участники и волонтеры Koktebel Jazz Party провели экологический субботник "За чистый Крым" по уборке мусора в Тихой бухте — излюбленном месте досуга местных жителей и отдыхающих. "С одной стороны — высокое искусство и роскошная природа. С другой — ужасная экологическая ситуация, которая досталась нам в наследство. Такое терпеть нельзя, это становится уже неприличным", — заявил глава оргкомитета Koktebel Jazz Party, генеральный директор МИА "Россия сегодня" Дмитрий Киселев. По окончании фестивального субботника он и председатель совета Ассоциации волонтерских центров Артем Метелев подписали соглашение о партнерстве между информационным агентством и этой общественной организацией.
Закрывая фестиваль, Дмитрий Киселев заверил публику, что следующий Koktebel Jazz Party обязательно состоится в последние выходные августа 2019 года.
Koktebel Jazz Party — это не просто джаз мирового уровня, это настоящая свобода, которая рождает единую вибрацию музыки, моря, тела и души. Организатором фестиваля выступает медиагруппа "Красный Квадрат". С 2014 года Koktebel Jazz Party проводится при поддержке Министерства культуры Российской Федерации.
Фестиваль возник в 2003 году как частная инициатива родоначальника коктебельского джаза Дмитрия Киселева. Маленький крымский поселок дал имя фестивалю, сегодня занимающему признанное место в списке мировых джазовых слетов. Гостем Koktebel Jazz Party-2017 стал президент России Владимир Путин.
В разные годы KJP посетили легендарный джазовый барабанщик Джимми Кобб (США), лауреат премии "Грэмми" за лучший альбом латинского джаза Гонсало Рубакальба (Куба), уникальный саксофонист Роберт Анчиполовский (Израиль). Всего за 16 лет в Коктебеле выступило около двухсот ведущих мировых джазовых коллективов. С подробной информацией о Koktebel Jazz Party можно ознакомиться на официальном сайте koktebel-jazz.ru
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Koktebel Jazz Party проводится при информационной поддержке международной медиагруппы "Россия сегодня", телеканалов "Россия 1", "Россия-Культура" и "Россия 24", радио "Маяк", радио "Культура", "Радио России", радиостанции "Вести FM". Музыкальным партнером фестиваля является Радио JAZZ.
Специальным партнером выступает компания "Смоленские Бриллианты".