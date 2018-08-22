Шнуров станет наставником нового сезона шоу "Голос"

МОСКВА, 22 авг — РИА Новости. В пресс-службе Первого канала назвали наставников нового сезона шоу "Голос". Ими станут Сергей Шнуров, Константин Меладзе, Ани Лорак и Баста.
Он подчеркнул, что каждый из наставников представляет отдельное направление в музыке со своей точкой зрения. По мнению организаторов, это поспособствует тому, что артисты возьмут в свои команды разноплановых и самобытных исполнителей.
Аксюта отметил, что в выборе наставников принимали участие зрители. В опросе победил Константин Меладзе, а другие члены жюри заняли места в топе.
В предыдущем сезоне проекта наставниками были Александр Градский, Леонид Агутин, Пелагея и Дима Билан.