Кустурица прилетел в Крым

СИМФЕРОПОЛЬ, 22 авг — РИА Новости. Сербский режиссер и музыкант Эмир Кустурица прибыл в Симферополь, чтобы в среду в Ялте дать концерт, сообщили РИА Новости организаторы мероприятия.

Кустурица со своей группой The No Smoking Orchestra даст единственный концерт в Ялте 22 августа в киноконцертном зале "Юбилейный".

"Эмир Кустурица прилетел в аэропорт "Симферополь", — сказали организаторы, уточнив, что рейс был из Москвы.

В новом терминале международного аэропорта "Симферополь" музыканта встречали поклонники и журналисты.

Музыка группы The No Smoking Orchestra представляет собой сочетание западной и восточной культур: это смесь балканских мотивов и джаза, фолка и турецких маршей, цыганской музыки и еврейских свадебных напевов.

Кустурица представит в Крыму новую программу в поддержку альбома Corps Diplomatique. На сцене, кроме новых композиций, прозвучат также хорошо известные публике хиты.

Кустурица приезжал с концертом в Крым в прошлом году, тогда он посоветовал крымчанам не обращать внимания на мнение западных стран, не признающих полуостров частью России. Музыкант заявил, что в Крыму прошел референдум, где люди сказали, что хотят жить с Россией. После этого скандально известный украинский сайт "Миротворец" внес сведения о режиссере в свою базу данных.

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