Путин наградил Федора Бондарчука орденом Александра Невского

МОСКВА, 21 авг — РИА Новости. Президент России Владимир Путин присвоил государственные награды и звания деятелям искусства, режиссер Федор Бондарчук удостоен ордена Александра Невского, соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

"За большой вклад в развитие отечественной культуры, искусства, средств массовой коммуникации и многолетнюю плодотворную деятельность наградить орденом Александра Невского Бондарчука Федора Сергеевича — генерального продюсера общества с ограниченной ответственностью "Арт Пикчерс Вижн", — говорится в документе.

Кроме того, медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" I степени награждены режиссер Валерий Тодоровский, актер Николай Фоменко и главный дирижер Большого театра Туган Сохиев. Также медалями ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени награждены актер Гоша Куценко и директор государственного музея истории ГУЛАГа Роман Романов.

Своим указом Путин присвоил звание "Заслуженный артист России" актерам Леониду Барацу, Виктору Добронравову, Дмитрию Дюжеву, Максиму Матвееву, Андрею Мерзликину, Ростиславу Хаиту, а также актрисам Дарье Мороз и Светлане Ходченковой.