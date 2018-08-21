Серию фильмов о Гоголе превратят в сериал

МОСКВА, 21 авг — РИА Новости. Серия мистических фильмов по мотивам произведений Николая Гоголя будет превращена в сериал из восьми эпизодов, сообщил журналистам во вторник продюсер картины Валерий Федорович.

Фильм "Гоголь. Страшная месть", который выйдет в прокат 23 августа, станет завершением трилогии, созданной на основе произведений и биографии Гоголя. Фильм снят по мотивам повести "Страшная месть" из сборника "Вечера на хуторе близ Диканьки". Все старые и новые герои встретятся лицом к лицу, чтобы наконец выяснить, кто скрывается под маской Черного Всадника и убивает девушек Диканьки. Этот ключевой для трилогии образ тоже взят со страниц "Страшной мести" Гоголя.

"Будет сериал. Сериал будет по восьми сериям, тогда как фильм сделан по шести сериям. Моя любимая серия по мотивам "Мертвых душ". Будет еще одна история, один кейс, которого не было в рамках трех полнометражных фильмов", — рассказал Федорович.

Он подчеркнул, что у каждой серии будет расширенная версия, в которую войдут сцены, которые зритель не видел в кино.

В свою очередь актер Евгений Стычкин рассказал, что, несмотря на мистический сюжет фильма, на съемках не произошло ничего необычного

Важную роль в картине также сыграл и саундтрек, две заглавные песни к которому написали Борис Гребенщиков и Сергей Шнуров. Как рассказал режиссер фильма Егор Баранов, сначала была записана песня Гребенщикова, которую он исполнил вместе со Шнуровым, и во время записи Шнурову пришла идея еще одной песни. Композиции станут саундтреком к разным эпизодам сериала.