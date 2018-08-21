Серию фильмов о Гоголе превратят в сериал

МОСКВА, 21 авг — РИА Новости. Серия мистических фильмов по мотивам произведений Николая Гоголя будет превращена в сериал из восьми эпизодов, сообщил журналистам во вторник продюсер картины Валерий Федорович.
"Будет сериал. Сериал будет по восьми сериям, тогда как фильм сделан по шести сериям. Моя любимая серия по мотивам "Мертвых душ". Будет еще одна история, один кейс, которого не было в рамках трех полнометражных фильмов", — рассказал Федорович.
Он подчеркнул, что у каждой серии будет расширенная версия, в которую войдут сцены, которые зритель не видел в кино.
Важную роль в картине также сыграл и саундтрек, две заглавные песни к которому написали Борис Гребенщиков и Сергей Шнуров. Как рассказал режиссер фильма Егор Баранов, сначала была записана песня Гребенщикова, которую он исполнил вместе со Шнуровым, и во время записи Шнурову пришла идея еще одной песни. Композиции станут саундтреком к разным эпизодам сериала.