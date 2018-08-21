В "Зарядье" покажут редкие полотна из Третьяковской галереи

Посетители у входа в Медиацентр природно-ландшафтного парка Зарядье в Москве. Архивное фото

Посетители у входа в Медиацентр природно-ландшафтного парка Зарядье в Москве. Архивное фото

МОСКВА, 21 авг — РИА Новости. Редкие полотна из запасников Третьяковской галереи, в частности картины Александра Борисова, Алексея Саврасова и Исаака Левитана, покажут на выставке "Изображая Россию", которая откроется в Выставочном зале медиацентра парка "Зарядье" 6 сентября, об этом на пресс-конференции во вторник сообщила гендиректор музея Зельфира Трегулова.

Выставка "Изображая Россию. Пейзажная живопись из собрания Государственной Третьяковской галереи" пройдет "Зарядье" с 6 сентября по 6 декабря. Экспозиция объединит 55 картин, написанных в XIX-XX веке, и покажет, как пейзажная живопись прошла путь от идеального классического ландшафта к многозначным художественным построениям, изучающим отношения человека и окружающего мира.

"Мы хотели показать столицу, хотели показать то, как художники в XIX веке начали исследовать страну и начинали писать Россию, причем самую разную: Россию средней полосы, Россию юга, Россию западную, Россию, которая уже заинтересовалась крайним севером", — сказала Трегулова.

Гости выставки увидят редкие полотна Саврасова, Левитана, Константина Коровина и других. Откроет экспозицию раздел "Столица", посвященный видам Москвы. В разделе "Исследуя страну" зрители увидят пейзажи из разных городов. Кроме того, интересные открытия ожидают посетителей в блоках "Традиция и сказки", "Время — вперед", "В области вечного льда", добавила Трегулова.

По словам директора Третьяковской галереи, настоящим открытием экспозиции станут полотна малоизвестного широкой публике художника Борисова, который первым начал изображать Арктику. В частности, на выставке будет представлено отреставрированное полотно "В области вечного льда (Лето)", написанное после путешествия живописца по Крайнему Северу.

"Если все будет успешным, то готовы продолжить сотрудничество с "Зарядьем", — заключила Трегулова. Продажа билетов на выставку начинается со вторника.