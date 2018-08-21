Группа Eagles обошла Майкла Джексона по числу продаваемых альбомов

МОСКВА, 21 авг — РИА Новости. Альбом группы Eagles "Их величайшие хиты 1971-1975" (Their Greatest Hits 1971-1975) стал самым продаваемым альбомом всех времен по версии Американской ассоциации звукозаписывающих компаний (RIAA), обойдя альбом "Триллер" (Thriller) Майкла Джексона, говорится на сайте RIAA.
"Поздравляем Eagles, которая совершила невероятное, сочинив и записав два из трех лучших альбомов в истории музыки", — заявил Кари Шерман, глава RIAA.
Ранее первую строчку в этом рейтинге занимал Майкл Джексон с альбомом "Триллер". Альбом становился платиновым 33 раза.