Кустурица не исключил реализацию творческого проекта в Крыму

СИМФЕРОПОЛЬ, 21 авг – РИА Новости. Сербский режиссер и музыкант Эмир Кустурица не исключил, что в будущем может реализовать в Крыму один из своих творческих проектов.

Кустурица со своей группой The No Smoking Orchestra приедет в Крым и даст единственный концерт в Ялте 22 августа в киноконцертном зале "Юбилейный".

"Сейчас я занят работой над большим проектом в Китае, когда закончу его, всё может быть", — сказал Кустурица РИА Новости, отвечая на вопрос, планирует ли он реализовать творческий проект на полуострове.

Кустурица приезжал с концертом в Крым в прошлом году. По словам организаторов концерта, режиссер также осматривал достопримечательности полуострова в качестве возможных мест для съемок его фильма в будущем. Во время своего визита Кустурица посоветовал крымчанам не обращать внимания на мнение западных стран, не признающих полуостров частью России. Скандально известный украинский сайт "Миротворец" внес сведения о посетившем Крым режиссере в свою базу данных.

Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей республики Крым и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Крымские власти провели референдум после госпереворота на Украине в феврале 2014 года.

Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента, вопрос Крыма "закрыт окончательно".

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