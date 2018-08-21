Кустурица рассказал, почему не опасается санкций, приезжая в Крым

СИМФЕРОПОЛЬ, 21 авг – РИА Новости. Сербский режиссер и музыкант Эмир Кустурица заявил, что не опасается приезжать в Крым из-за санкций, потому что волен поступать так, как считает нужным.

Кустурица со своей группой The No Smoking Orchestra приедет в Крым и даст единственный концерт в Ялте 22 августа в киноконцертном зале "Юбилейный".

"Я далеко не единственный артист, который приезжает в Крым с концертом, поэтому дело не в опасении. А вообще в жизни есть смысл, когда есть свобода — свобода поступать так, как хочешь, и ничего не бояться. Я всегда действую так, как считаю нужным", — сказал он РИА Новости.

Кустурица приезжал с концертом в Крым в прошлом году, тогда он посоветовал крымчанам не обращать внимания на мнение западных стран, не признающих полуостров частью России. При этом скандально известный украинский сайт "Миротворец" внес сведения о режиссере в свою базу данных.

Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей республики Крым и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Крымские власти провели референдум после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента, вопрос Крыма "закрыт окончательно".

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