"Союзмультфильм" посвятил памяти Успенского два ролика

МОСКВА, 18 авг — РИА Новости. "Союзмультфильм" опубликовал на официальном YouTube-канале два ролика, посвященных памяти писателя Эдуарда Успенского, сообщили РИА Новости в пресс-службе студии.

Успенский ушел из жизни во вторник в возрасте 80 лет в своем загородном доме. Прощание пройдет в субботу в Центральном доме литераторов, похоронят его на Троекуровском кладбище.

"Первый ролик включает в себя нарезку из популярных мультфильмов по сценариям Эдуарда Успенского. Второй – "Благодарность Чебурашки". Материалы размещены на Youtube-канале студии", — сказали в пресс-службе.

Во втором ролике Чебурашка от лица всех персонажей благодарит писателя за "подаренную жизнь" и "счастливое детство всех зрителей".

Успенский — один из самых известных современных детских писателей России, на чьих книгах выросло не одно поколение детей. Автор десятков произведений, в том числе, "Крокодил Гена и его друзья", "Дядя Федор, пес и кот", "Колобок идет по следу". По самым его известным рассказам были сняты мультфильмы.