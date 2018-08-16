МОСКВА, 16 авг — РИА Новости. Американские компании The Walt Disney Studios и Marvel твердо заявили после личной встречи режиссером "Стражей галактики" Джеймсом Ганном, что не намерены возвращать его к съемкам третьей части фильма, сообщает издание Variety.

Ранее сообщалось, что The Walt Disney Studios разорвала отношения с Ганном из-за серии "оскорбительных" сообщений в социальной сети Twitter, которые он сделал еще до подписания контракта со студией. Увольнение Ганна вызвало критику среди актеров и поклонников фильма. Тогда режиссер заявил, что в начале своей карьеры он "видел себя провокатором" и "делал фильмы и шутки, которые были вопиющими и табуированными". Ганн отметил, что с тех пор изменился он сам, как и его фильмы и шутки.

Как пишет издание, после инцидента Ганн выступал за то, чтобы ему был предоставлен второй шанс, после чего исполнительный директор Disney Алан Хорн из уважения решил встретиться с режиссером для внесения ясности. По словам источников издания, встреча прошла мирно и профессионально, однако Хорн остался при своем решении отстранить режиссера от съемок третьей части фильма.

По информации издания, сейчас Disney и Marvel продолжат поиск нового режиссера для фильма. Пока остается неизвестным, повлияет ли данный инцидент на дату начала съемок, которое запланировано на начало 2019 года.