МОСКВА, 16 авг — РИА Новости. Американские компании The Walt Disney Studios и Marvel твердо заявили после личной встречи режиссером "Стражей галактики" Джеймсом Ганном, что не намерены возвращать его к съемкам третьей части фильма, сообщает издание Variety.
Как пишет издание, после инцидента Ганн выступал за то, чтобы ему был предоставлен второй шанс, после чего исполнительный директор Disney Алан Хорн из уважения решил встретиться с режиссером для внесения ясности. По словам источников издания, встреча прошла мирно и профессионально, однако Хорн остался при своем решении отстранить режиссера от съемок третьей части фильма.
По информации издания, сейчас Disney и Marvel продолжат поиск нового режиссера для фильма. Пока остается неизвестным, повлияет ли данный инцидент на дату начала съемок, которое запланировано на начало 2019 года.