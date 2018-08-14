В Крыму ответили на условие Вайкуле для приезда на полуостров

СИМФЕРОПОЛЬ, 14 авг — РИА Новости. Ставить условия относительно приезда в Крым недопустимо, крымчане никого не тянут к себе насильно, заявил глава комитета парламента республики по санаторно-курортному комплексу и туризму Алексей Черняк, комментируя заявления певицы Лаймы Вайкуле.

На прошлой неделе на пресс-конференции перед концертом в Одессе артистку спросили, собирается ли она в Крым. На это Вайкуле ответила, что не поедет на полуостров ни за какие гонорары, потому что европейцам это запрещено. Она также добавила, что не питает теплых чувств к СССР и счастлива, что он распался. Позже Вайкуле пояснила, что готова приехать в Крым, как только с России снимут санкции, введенные после присоединения полуострова. Певица добавила, что готова в этом случае выступить в Крыму даже бесплатно.

"Людям творческим надо заниматься творчеством, а не делить людей и страны на хорошие и плохие, подстраиваясь под чью-то политику. Если ты даришь людям свое творчество, то дари. Дари всем одинаково. Наш совет: заниматься творчеством, любить и уважать всех людей. Крымчане будут благодарны каждому, кто о них отзывается хорошо, кто уважает их мнение. Никого мы насильно в Крым не тянем, и ставить какие-то условия крымчанам недопустимо", — сказал РИА Новости Черняк.

По его словам, отказываясь приехать в Крым, Вайкуле лишает себя возможности увидеть небывалые природные красоты полуострова, а также стать свидетелем масштабных инфраструктурных изменений, которые произошли на полуострове.

Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77 процента избирателей Республики Крым и 95,6 процента жителей Севастополя высказались за вхождение в состав Российской Федерации. Крымские власти провели референдум после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента, вопрос Крыма закрыт окончательно.