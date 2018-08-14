В оргкомитете фестиваля "Окно в Европу" рассказали о состоянии Бардина

ВЫБОРГ, 14 авг — РИА Новости. Известный режиссер Гарри Бардин, которому в понедельник сделали операцию, сегодня переведен в обычную палату и чувствует себя хорошо, сообщили РИА Новости в оргкомитете фестиваля "Окно в Европу", где Бардин возглавляет жюри анимационного кино.

В воскресенье Бардин почувствовал недомогание и был отправлен на обследование в областную больницу Санкт-Петербурга, где ему была сделана операция.

"Сейчас Гарри Яковлевич чувствует себя хорошо и даже шутит с присущим ему чувством юмора", — сказал представитель оргкомитета фестиваля.