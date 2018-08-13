Умер дирижер Лео Корхин

МОСКВА, 13 авг — РИА Новости. В Санкт-Петербурге 11 августа умер заслуженный деятель искусств России дирижер Лео Корхин, сообщили в пресс-службе городского комитета по культуре.

Корхину было 89 лет.

"Пройдя большой жизненный и профессиональный путь Лео Вениаминович Корхин заслужил уважение коллег, пользовался большим авторитетом в культурном сообществе", — отмечается в сообщении.

Дирижер более 50 лет являлся художественным руководителем Ленинградского, а затем Петербургского балета на льду, многие годы Кохрин дирижировал оркестром Ленинградской филармонии. При его участии была записана музыка к таким кинофильмам как "Белое солнце пустыни", "Женя, Женечка и "катюша", а также к радио- и телепостановкам.