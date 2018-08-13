В пресс-службе Николая Носкова рассказали о самочувствии певца

МОСКВА, 13 авг — РИА Новости. Известный певец Николай Носков чувствует себя хорошо и проходит реабилитацию в домашних условиях, сообщили РИА Новости в пресс-службе артиста.

Ранее основатель группы "Парк Горького" Алексей Белов в интервью программе "Абонент доступен" на латвийской радиостанции Baltkom призвал молиться о здоровье перенесшего инсульт Носкова. В 2017 году у артиста была операция по удалению тромба. На официальном сайте исполнителя позднее появилось его обращение к поклонникам, в котором он сообщил, что его состояние стабильно и улучшается с каждым днем.

В пресс-службе Носкова отметили, что слова Белова действительности не соответствуют. "Николай Иванович чувствует себя хорошо, проходит реабилитацию в домашних условиях, в кругу семьи. Всю подробную информацию можно увидеть в социальных сетях артиста, мы публикуем актуальную информацию", — сказал представитель певца.

Николай Носков — советский и российский музыкант, пятикратный обладатель премии "Золотой граммофон". Выступал в составе групп "Москва" и "Парк Горького". В середине июля указом президента России Владимира Путина ему присвоено звание "Заслуженный артист РФ".