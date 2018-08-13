Руководство музея "Кижи" запретило использовать свечи в деревянных церквях

ПЕТРОЗАВОДСК, 13 авг — РИА Новости. Руководство музея-заповедника "Кижи" запретило после пожара в Успенской церкви использовать открытый огонь в памятниках деревянного зодчества, сообщили РИА Новости в пресс-службе музея.

"Запрещено использовать открытый огонь в памятниках деревянного зодчества. Раньше, например, во время службы можно было жечь свечи в Покровской церкви под присмотром специалиста из МЧС. Теперь открытый огонь запрещен", — сказал собеседник агентства, отметив, что подобные меры введены после пожара, уничтожившего Успенскую церковь в Кондопоге.

Управление МЧС по Карелии ранее сообщило, что 10 августа здание храма полностью сгорело. При тушении пострадал один из пожарных. Предварительной причиной возгорания был назван поджог. Было возбуждено уголовное дело об уничтожении объекта культурного наследия. Задержан 15-летний подросток, который, по данным следствия, гостил у бабушки недалеко от церкви в Кондопоге и поджег Успенскую церковь

Ранее сообщалось также, что подросток помещен в центр временного содержания несовершеннолетних правонарушителей МВД Карелии. Назначена судебная психолого-психиатрическая экспертиза для определения его вменяемости.

Церковь Успения Божией Матери располагалась на территории бывшей деревни Кондопога, положившей начало городу Кондопога, на небольшом мысе, вдающемся в Чупа-губу Онежского озера. Здание церкви было построено в 1774 году на закате северного деревянного зодчества в память о погибших крестьянах во время Кижского восстания 1769-1771 годов. Оно было памятником народного деревянного зодчества конца ХVIII века, исторически завершающим эволюцию шатровых храмов прионежской школы. Это была одна из самых высоких деревянных церквей на Русском Севере.

Музей-заповедник "Кижи" — один из крупнейших в России музеев под открытым небом. Это — уникальный историко-культурный и природный комплекс, являющийся объектом культурного наследия народов России. Основа музейного собрания — ансамбль Кижского погоста — входит в Список всемирного культурного и природного наследия ЮНЕСКО.