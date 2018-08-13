Руководство музея "Кижи" запретило использовать свечи в деревянных церквях

ПЕТРОЗАВОДСК, 13 авг — РИА Новости. Руководство музея-заповедника "Кижи" запретило после пожара в Успенской церкви использовать открытый огонь в памятниках деревянного зодчества, сообщили РИА Новости в пресс-службе музея.
Управление МЧС по Карелии ранее сообщило, что 10 августа здание храма полностью сгорело. При тушении пострадал один из пожарных. Предварительной причиной возгорания был назван поджог. Было возбуждено уголовное дело об уничтожении объекта культурного наследия. Задержан 15-летний подросток, который, по данным следствия, гостил у бабушки недалеко от церкви в Кондопоге и поджег Успенскую церковь
Ранее сообщалось также, что подросток помещен в центр временного содержания несовершеннолетних правонарушителей МВД Карелии. Назначена судебная психолого-психиатрическая экспертиза для определения его вменяемости.
Музей-заповедник "Кижи" — один из крупнейших в России музеев под открытым небом. Это — уникальный историко-культурный и природный комплекс, являющийся объектом культурного наследия народов России. Основа музейного собрания — ансамбль Кижского погоста — входит в Список всемирного культурного и природного наследия ЮНЕСКО.