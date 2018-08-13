Названы имена трех наставников шоу "Голос. 60+"

МОСКВА, 13 авг — РИА Новости. Известные российские исполнители Леонид Агутин, Пелагея и Валерий Меладзе станут наставниками нового музыкального проекта "Голос 60+" для вокалистов старше 60 лет, имя четвертого члена жюри пока держится в секрете, сообщил главный продюсер музыкальных и развлекательных программ Первого канала Юрий Аксюта.

Шоу "Голос 60+" стартует на Первом канале в новом телесезоне.

"Те люди, от которых будет зависеть ваша судьба в этом проекте, — это Леонид Агутин, Пелагея, Валерий Меладзе. И еще одну фамилию — вы узнаете об этом", — сказал Аксюта, обращаясь к будущим участникам проекта, видеозапись его выступления выложена в социальных сетях телеканала.

Как позднее сообщили организаторы шоу "Голос" в своем аккаунте "ВКонтакте", имя четвертого наставника станет известно уже во вторник, 14 августа.

Музыкальное шоу "Голос" — это российская версия международного проекта The Voice, который идет во многих странах мира. По данным исследования компании TNS (сейчас — Mediascope), в 2016 году шоу вошло список шестнадцати самых популярных телепрограмм России. С 2014 года был запущен детский аналог проекта — "Голос. Дети", который, по данным TNS, возглавил топ-10 самых рейтинговых программ.